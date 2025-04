1. Kosmetyki

Do mycia okolic intymnych używaj kosmetyków do tego przeznaczonych, o neutralnym pH, najlepiej hipoalergicznych. Nie przesadzaj z myciem – raz dziennie podczas prysznica w zupełności wystarczy. Unikaj kosmetyków i wkładek zapachowych, omijaj z daleka wszelkie „dezodoranty intymne” i tym podobne specyfiki. Naturalny zapach, przy dobrym stanie zdrowia, nie powinien być nieprzyjemny.

2. Bielizna

Noś dobrze dobraną, niezbyt obcisła bieliznę wykonaną z naturalnych materiałów (najlepiej bawełna). Nieprzewiewne tkaniny, wrzynające się w ciało i niepozwalające skórze oddychać na pewno nie sprzyjają higienie okolic intymnych.

3. Odpowiednia ilość płynów

Pij dużo i chodź często do toalety. Picie dużej ilości płynów jest korzystne dla naszego zdrowia i samopoczucia, a poza tym dbaj o Twój układ moczowy. Częste przepłukiwanie go działa lepiej niż jakiekolwiek leki. Nie wstrzymuj się też od siusiania, ponieważ zaleganie moczu w pęcherzu może sprzyjać infekcji. W kwestii oddawania moczu, trzymaj się więc zasady „mniej, a częściej”.

4. Profilaktyka grzybicy

Gdy musisz przyjmować antybiotyki, zapytaj lekarza o profilaktykę grzybicy. Zwłaszcza jeśli już zdarzyła Ci się ta dolegliwość, można spróbować zapobiegawczego przyjęcia leku przeciwgrzybiczego oraz probiotyków.

5. Wybierz podpaski

Nie nadużywaj stosowania tamponów. Podczas miesiączki staraj się korzystać z nich, gdy są konieczne, a w pozostałych sytuacjach raczej postaw na podpaski. Obydwa środki higieniczne zmieniaj często, zanim będą „przepełnione”.

6. Ostrożność

Podczas mycia okolic intymnych i czynności higienicznych w toalecie zawsze wykonuj ruchy od przodu do tyłu, żeby zapobiegać przedostawaniu się drobnoustrojów z odbytu do okolic pochwy i cewki moczowej.

7. Dobry zwyczaj...

Nie pożyczaj od innych ręcznika ani innych przyborów higienicznych. Zrezygnuj z używania gąbek i myjek, które mogą być siedliskiem bakterii i grzybów.

8. Higiena

Jeśli masz skłonność do infekcji, na basenie lub saunie korzystaj z tamponu, który usuniesz zaraz po skończeniu kąpieli. Unikaj też bezpośredniego kontaktu narządów płciowych z powierzchniami „publicznymi” – deskami klozetowymi, ławkami w saunie.

9. Stop irygacjom

Zapomnij o irygacjach pochwy. Niszczą one mikroflorę pochwy, co sprawia, że staje się ona bardzo wrażliwa na infekcje! Irygacje mogą być wskazane przez lekarza tylko w wyjątkowych sytuacjach, nigdy nie stosuj ich samodzielnie.

10. Probiotyki

Jeżeli choroby kobiece zdarzają Ci się często, spróbuj zażywać probiotyki, czyli pałeczki kwasu mlekowego. Są to preparaty dostępne w aptece bez recepty, przyjmowane doustnie lub dopochwowo. Pomagają zachować równowagę biologiczną w pochwie i tym samym zapobiegają infekcjom.

11. Sport i dieta

Dbaj o zdrowy styl życia. Organizm funkcjonuje jako spójna całość, więc zdrowie intymne jest jednym z oznak ogólnego stanu zdrowia. Sytuacje, gdy nasza odporność spada, mogą także skutkować częstszymi infekcjami narządów płciowych. Jeśli żyjesz w ciągłym stresie, brakuje Ci czasu na sen i wysiłek fizyczny, odżywiasz się niezdrowo – infekcje mogą dopadać Cię częściej.

12. Bezpieczny seks

Seks jest wspaniały, ale wymaga również rozwagi. Pomyśl o swoim życiu seksualnym. Częste zmiany partnerów i seks bez prezerwatywy narażają na poważne choroby. Ciąża to nie jedyna wpadka, jaka może się zdarzyć przy chwili zapomnienia.

13. Badania

Chodź do ginekologa. Nie tylko, gdy jesteś w ciąży albo coś Cię boli. Domagaj się badań profilaktycznych i pytaj o wszystko. Dobry ginekolog to skarb, więc jeśli nie ufasz swojemu lekarzowi, poszukaj innego.

