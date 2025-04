W dobie XXI wieku coraz powszechniej stosuje się antybiotyki, kobiety prowadzą coraz aktywniejsze życie seksualne, obniża się również wiek pierwszej inicjacji. Wszystkie te składowe przyczyniają się do występowania większej ilości zakażeń narządów płciowych, w tym pochwy.

Naturalna obrona

Fizjologicznie w pochwie dominują pałeczki kwasu mlekowego. Jest on odpowiedzialny za kwaśny odczyn pH, chroni on tym samym drogi rodne przed rozwojem patogennych drobnoustrojów mogącym powodować poważne, przedłużające się infekcje dróg rodnych kobiety. Wysoka kwasowość wydzieliny pochwowej stanowi tylko część mechanizmu obronnego pochwy przed nadmiernym wzrostem chorobotwórczych bakterii. Bakterie kwaszące (Lactobacilli) wytwarzają również inne substancje warunkujące utrzymanie higieny w ekosystemie pochwy.

Co sprzyja infekcjom pochwy

długotrwała antybiotykoterapia, która niszczy naturalną florę pochwy;

menstruacja, krew miesiączkowa zobojętnia bowiem zakwaszone środowisko pochwy;

stałe używanie tamponów;

niedostateczna lub nadmierna higiena intymna;

syntetyczna bielizna;

wahania poziomów estrogenów (okres ciąży/menopauzy);

choroby współistniejące, np. cukrzyca, niedoczynność tarczycy;

obcisła odzież;

aktywność seksualna, częsta zmiana partnerów;

niestosowanie zabezpieczenia w postaci prezerwatywy;

aktywne życie seksualne, wczesna inicjacja seksualna;

przyjmowanie leków hormonalnych ;

; przegrzanie, nadmierna wilgotność w okolicach narządów płciowych;

stosowanie wkładek domacicznych;

stres ;

; złe nawyki żywieniowe, spożywanie dużo cukru i białej mąki;

zakażenia innych układów, szczególnie układu moczowego;

irygacje dopochwowe (wypłukiwanie wodą nasienia z pochwy).

Profilaktyka

Aby skutecznie uchronić się przed infekcjami pochwy należy stosować się do kilku zasad. Ważne jest aby:

używać odpowiednio dobranych kosmetyków do higieny intymnej;

do higieny intymnej; unikać irygacji, ponieważ w ich wyniku wypłukiwana jest prawidłowa wydzielina zawierająca pałeczki kwasu mlekowego;

osuszać miejsca intymne po kąpieli;

stosować odpowiednią kolejność i kierunek czynności higienicznych aby zapobiec wniknięciu patologicznych drobnoustrojów z okolic odbytu do pochwy;

unikać długotrwałych kąpieli w wannie z pianą;

w wannie z pianą; nie stosować myjek gąbek ponieważ mogą przenosić patogeny;

używać bawełnianej, przewiewnej bielizny, luźnej odzieży;

w okresie antybiotykoterapii a także profilaktycznie można stosować probiotyki w formie doustnej bądź dopochwowej, normalizując tym samym mikroflorę pochwy.

Kobiety powinny znać i rozumieć warunki potrzebne do zachowania zdrowia narządów płciowych. Stosując profilaktykę można skutecznie ustrzec się przed nieprzyjemnymi dolegliwościami związanymi z zakażeniami pochwy. Dobrym podsumowaniem wydaje się stwierdzenie, że łatwiej zapobiegać niż leczyć.