Tampony - wady i zalety

Zwolenniczki stosowania tamponów jako pierwszy argument „za” z pewnością powiedzą: „dyskrecja”. Tak też jest, tampony są o wiele dyskretniejsze od o wiele bardziej popularnych podpasek. Prawidłowo założone są niemal niewyczuwalne. Kolejnym plusem jest fakt, że stosowanie tej formy zabezpieczenia w czasie menstruacji zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu, który dla większości kobiet jest kłopotliwy i w dużej mierze wpływa na życie codzienne. Stosując tampony można również pływać oraz uprawiać inne dyscypliny sportu bez obawy o poplamienie bielizny. Tę zaletę docenią kobiety prowadzące aktywny tryb życia.

Plusem jest również to, iż można dobrać rodzaj tamponów do charakteru krwawienia miesięcznego. Wbrew powszechnym poglądom tampony mogą stosować również dziewice, powinny one jednak wybierać tzw. mini tampony, żeby zminimalizować ryzyko ewentualnego uszkodzenia błony dziewiczej.

Należy pamiętać, że ten środek higieniczny niesie ze sobą również pewne zagrożenia, nieusunięty tampon może doprowadzić do zakażenia, początkowo miejscowego, a w skrajnych przypadkach do tzw. TSS (toxic shock syndrome), czyli zespołu wstrząsu toksycznego. Objawia się on silnym bólem brzucha, wysoką gorączką, zawrotami głowy, ogólnym osłabieniem. W przypadku zaistnienia takich objawów należy natychmiast udać się do szpitala, ponieważ stan ten może zagrozić życiu.

Należy wspomnieć, że tamponów nie powinny stosować kobiety mające obfite miesiączki, stosujące spiralę wewnątrzmaciczną bądź mającym nawracające infekcje pochwy. Dla dziewcząt poniżej 12 roku życia również nie są wskazane.

Podpaski wady i zalety

Kobiety ceniące sobie przede wszystkim łatwość użycia wybiorą podpaski. Wiele z dostępnych na rynku gwarantuje pochłanianie nieprzyjemnego zapachu, zaletą jest też to, że możemy dopasować ich rodzaj do aktualnego charakteru krwawienia. Dodatkowym atutem jest tu również fakt, ze mogą być one używane zarówno przez kobiety mające problem z nietrzymaniem moczu, jak i upławami. Stosujące je kobiety nie muszą martwić się o zagrożenie wstrząsem toksycznym, mogą stosując je kontrolować ilość i charakter wydzieliny, a tym samym wcześnie zauważyć wszelkie nieprawidłowości.

Minusem jest tu głównie brak dyskrecji oraz ograniczenia np. dotyczące kąpieli w basenie czy uprawiania sportu. Podpaski mogą się bowiem przesuwać np. podczas jazdy na rowerze, tym samym brudzić bieliznę. Należy również pamiętać, że podpaski mogą uczulać i podrażniać, a w czasie upalnych dni odparzać. Warto nadmienić, że na rynku istnieją także wielorazowe bawełniane podpaski, które posiadają grono wiernych zwolenniczek. Stosujące je kobiety wskazują na większy komfort, względy ekonomiczne, ekologiczne i zdrowotne (bawełniane podpaski nie zawierają żadnych ulepszaczy, ani absorbentów chłonących krew).

Jak widać każdy z porównywanych produktów ma zarówno plusy jak i minusy. Każda kobieta powinna podejść do tej kwestii indywidualnie, być świadomą korzyści i zagrożeń. Wtedy wybierze produkt który w pełni ją zadowoli.