Mikroflora pochwy składa się z różnych drobnoustrojów. Najwięcej jest w niej bakterii z rodzaju Lactobacillus. Są to pałeczki kwasu mlekowego i pełnią ważną rolę w ochronie przed infekcjami narządów płciowych kobiety. Czasem jednak ich liczba zmniejsza się i równowaga we florze mikrobiologicznej zostaje zaburzona. Można sobie wtedy pomóc stosując probiotyki, preparaty, które zawierają żywe szczepy tych przyjaznych bakterii.

Miejscowo lub doustnie

Probiotyki można podawać w dwóch formach – dopochwowo lub doustnie. Zawierają w sobie żywe pałeczki kwasu mlekowego, które mają kolonizować pochwę, a także przewód pokarmowy, jeśli są podawane doustnie. Ich nazwa, pro bios, wskazuje, że mają działać dobroczynnie dla bakterii, w przeciwieństwie do antybiotyków, anti bios, których zadaniem jest zabijanie drobnoustrojów.

Probiotyki można przyjmować bezpośrednio...

Probiotyki dopochwowe dostępne są w formie globulek lub kapsułek. Kosztują ok. 20-30 zł za 10 kapsułek i można je kupić bez recepty. Stosuje się je najczęściej na noc, wkładając jedną kapsułkę głęboko do pochwy. Przed i po zaaplikowaniu globulki należy umyć ręce. Zaletą tych preparatów jest fakt, że podaje się je w miejscu, gdzie mają działać, czyli do pochwy. Do ich działań niepożądanych zalicza się uczulenia – niektóre składniki mogą uczulać śluzówkę pochwy i powodować swędzenie, pieczenie i obfitszą wydzielinę.

...lub przez przewód pokarmowy

Alternatywą są probiotyki doustne. Ich cena jest zbliżona do kapsułek dopochwowych, tak samo kupuje się je bez recepty. Sposób podawania jest dużo wygodniejszy, należy przyjmować po jednej tabletce dziennie, najlepiej w trakcie lub po posiłku. Bakterie kolonizują najpierw przewód pokarmowy, a stamtąd przedostają się do pochwy. Co ciekawe, używają tej samej drogi, co bakterie wywołujące zakażenia, czyli pokonują odcinek między odbytem a pochwą. Kolonizacja przewodu pokarmowego jest również dużą zaletą, ponieważ poprawia odporność całego organizmu oraz może uregulować procesy trawienia i wydalania.

Zapobiegaj albo lecz

Probiotyki można stosować w dwojaki sposób – profilaktycznie lub leczniczo. Profilaktycznie, aby zapobiec infekcji w sytuacjach, które temu sprzyjają np. podczas przyjmowania antykoncepcji doustnej lub antybiotyków, przy częstych podróżach lub korzystaniu z basenu. A leczniczo stosuje się je, gdy występują upławy lub doszło do infekcji narządów płciowych. Trzeba uważać, żeby nie stosować probiotyków razem z lekami przeciw infekcjom, które mogłyby niwelować ich działanie. Najlepiej zapytać o to lekarza lub farmaceutę, czy można przyjmować dany lek i probiotyk jednocześnie. Jeśli nie jest się pewnym, lepiej poczekać z przyjmowaniem probiotyków do skończenia kuracji lekami przeciwko infekcji.

Czy probiotyki są dobre na wszystko?

Probiotyki stały się hitem ostatnich lat, wydawało się, że są doskonałym sposobem na wzmocnienie odporności i zapobieganie różnorakim infekcjom. Niestety, ich działanie nie jest aż tak cudowne. Ciągle trwają badania nad ich skutecznością oraz poprawą ich dobroczynnych dla organizmu skutków. Dowiedziono jednak, że pomagają odbudować prawidłową florę bakteryjną, dlatego warto spróbować ich stosowania, w przypadku infekcji narządów płciowych.