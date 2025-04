Najczęściej dochodzi do inwazji tasiemca nieuzbrojonego, który za żywiciela obrał sobie jedynie człowieka. Rzadsze bywają zakażenia tasiemcem uzbrojonym, bąblowcem oraz tasiemcem karłowatym czy bruzdogłowcem.

Najczęstsza robaczyca

Tasiemiec uzbrojony to najczęstszy robak płaski, który zaraża co roku ok. 1% ludzi w Polsce. Miejscem jego bytowania jest jelito cienkie człowieka, do którego przyczepia się specjalnymi przyssawkami. Ciało tasiemca składa się z członów, których liczba ciągle wzrasta, osiągając nieraz długość niemal 10 metrów.

Żyjąc w jelicie pasożyt ten chłonie z pokarmu który zjedliśmy cenne składniki, powodując ich niedobory w naszym organizmie (np., anemię z niedoboru żelaza). U chorego mogą pojawić się nudności, wymioty czy pobolewania brzucha. Ponadto może zablokować światło jelita uniemożliwiając pokarmowi dalszą wędrówkę czego konsekwencją jest niebezpieczna niedrożność jelit. Żyjąc samotnie składa miliony jaj dziennie, które wraz z kałem dostają się do środowiska zewnętrznego. Aby jego cykl życiowy się zamknął, jaja muszą zostać połknięte przez krowę (np. na pastwisku nawożonym ludzkimi odchodami), u której wylęgają się larwy. Odbywają one wędrówkę do mięśni i tam pozostają stając się wągrami.

Tasiemiec nieuzbrojony czyha w wołowinie

Człowiek zaraża się tasiemcem nieuzbrojonym spożywając wołowinę zawierającą wągry. Tylko surowe lub niedopieczone mięso stanowi zagrożenie, bowiem larwy pod wpływem wysokiej temperatury giną. Po spożyciu takiego mięsa wągry przeobrażają się w dorosłe tasiemce.

Tasiemiec uzbrojony podwójnie niebezpieczny

Tasiemiec uzbrojony z kolei stanowi rzadszy odsetek zarażeń, jednak wywołać on może groźniejszą w skutkach chorobę. Pasożyt ten ma taki sam cykl rozwojowy jak poprzedni robak, z tym, że larwy (wągry) pasożytują w świniach. Dodatkowo człowiek także może stać się ich ofiarą. Stąd też chory może cierpieć z powodu tasiemczycy, kiedy to dorosły tasiemiec zadomowił się w jelicie cienkim, albo zapaść na groźną wągrzycę. W przypadku tej ostatniej to larwy wraz z krwią przemieszczają się po całym organizmie, atakując różne narządy. Mogą zająć mózg czy mięsień sercowy, a wtedy stan chorego może być bardzo ciężki.

Tasiemczycą możemy zarazić się spożywając zarażoną wągrami wieprzowinę, zaś wągrzycą poprzez połknięcie jaj tasiemca, które mogą przenosić się między ludźmi poprzez zakażone nimi ręce, żywność czy wodę.

Psy mogą zarażać bąblowcem

Znacznie rzadsze są zakażenia tasiemcem bąblowcowym, jednak równie niebezpieczne jak uzbrojonym. Człowiek tym razem jest żywicielem pośrednim tego pasożyta, gdyż zamiast dorosłych osobników bytują u nas larwy. Lokując się w wielu narządach, skupiają się po kilka i otaczają grubą torebką wewnątrz której znajduje się płyn.

Tak powstałe bąble rosną przez długi czas w wątrobie, płucach czy sercu grożąc w każdej chwili pęknięciem i olbrzymim krwotokiem. Dorosłe tasiemce żyją w organizmach psów czy lisów, a zwierzęta te rozsiewają jaja pasożyta wraz z kałem i moczem. Dlatego domowego pupila należy często odrobaczać, unikać bezpośredniego kontaktu ust czy nosa z jego sierścią, zaś owoce z lasu (jagody, jeżyny, maliny) dokładnie myć przed spożyciem.

Rzadkie tasiemce – karłowaty i bruzdogłowiec

Tasiemiec karłowaty obrał sobie za żywicieli gryzonie oraz ptaki, a zakażenie nim następuje drogą pokarmową, kiedy człowiek spożyje jaja tego pasożyta obecne w produktach żywnościowych.

Bruzdogłowiec szeroki ma wielu żywicieli, którymi są zwierzęta spożywające ryby ( w tym człowiek). Dorosłe osobniki potrafią mierzyć nawet 20 metrów długości. Człowiek zaraża się nim spożywając mięso ryb drapieżnych (okonia, szczupaka).

Kupuj w sklepie a nie na bazarze

Ogólna profilaktyka przeciwko tasiemczycom polega zatem na badaniu mięsa oraz nie spożywaniu go w surowej postaci. Wieprzowinę lub wołowinę należy poddawać działaniu wysokiej temperatury piekąc, smażąc lub dusząc je. Robiąc zakupy wybierajmy sklepy mięsne w których umieszczona jest informacja o nadzorze weterynaryjnym mięs jakie do nich trafiają.