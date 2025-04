Kiedy dochodzi do powikłań?

Najczęściej występujące powikłanie choroby wrzodowej to krwawienie z wrzodu. Jeśli krwawienie jest niewielkie i występuje przez dłuższy czas, może początkowo nie dawać objawów. W morfologii krwi obwodowej można stwierdzić niedokrwistość, niedobór żelaza. Jeśli krwawienie jest nagłe i gwałtowne, spowodowane uszkodzeniem dużego naczynia to jest stanem zagrożenia życia. Może objawiać się utratą przytomności wymiotami krwią lub treścią podobna do fusów od kawy. Najważniejsze wówczas jest ustabilizowanie stanu, trzeba przetaczać płyny dożylnie lub jeśli jest taka potrzeba krew. Należy jak najszybciej wykonać gastroskopię z próbą zatamowania krwawienia. Wyjątkowo rzadko potrzebna jest operacja.

Perforacja

Dużo rzadziej zdarza się że nieleczony wrzód jest tak głęboki ze przebija się przez cała ścianę żołądka. Nazywa się to perforacją, i objawia się nagłym silnym bólem brzucha, czasami z towarzyszącym zasłabnięciem, wymiotami. Badaniem niezbędnym do stwierdzenia perforacji jest rentgen przeglądowy jamy brzusznej, na którym uwidocznić można wolny gaz, który przedostał się z przewodu pokarmowego do jamy otrzewnej. Wkrótce po perforacji dochodzi do zapalenia otrzewnej. Jedynym właściwym sposobem leczenia w tej sytuacji jest operacja polegającą na zeszyciu perforacji czyli dziury w żołądku oraz oczyszczenie jamy otrzewnej.

Zwężenie przewodu pokarmowego

Jeśli choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy jest lekceważona, nieleczona lub niewłaściwie leczona, po długotrwałym jej trwaniu może dojść do pozapalnego, bliznowatego zwężenia przewodu pokarmowego, w miejscu w którym znajdował się wrzód. Pojawiają się wtedy wymioty, nudności. Typowe jest chudnięcie, spowodowane nieprzyjmowaniem pokarmów. Jeśli dojdzie do zwężenia oddźwiernika czyli części żołądka łączącej się z dwunastnicą wymioty są bardzo nasilone. Sytuacja taka jest nazywana pylorostenozą i wymaga operacji.

Tak naprawdę, dzięki łatwo dostępnej diagnostyce i skutecznemu leczeniu w chwili obecnej operacje w chorobie wrzodowej żołądka wykonuje się tylko w chwili gdy występują powikłania. Dawniej do powikłań choroby wrzodowej zaliczano także raka żołądka, który miał rozwijać się na podłożu ubytku w błonie śluzowej. Teoria ta nie sprawdziła się, a nowotwór po prostu często ma postać wrzodu.

