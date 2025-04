Urlop bez alergii

Dobrze zaplanowany urlop może być pomocny w zwalczaniu objawów alergii. Jak wiadomo przyczyną ich wystąpienia jest wysokie stężenie alergenu w powietrzu. Stężenie to jest różne na danych obszarach geograficznych w określonym czasie. Fakt ten determinują różnice w występowaniu poszczególnych roślin, wilgotność powietrza oraz ciśnienie atmosferyczne.

Reklama

Polsce czy za granicą?

Z tego powodu, w Polsce wyróżnia się różne krainy geograficzne, które posiadają swoje odmienne kalendarze pyleń. Potrzeba stworzenia aż czterech kalendarzy pyleń świadczy o różnym występowaniu alergenów na danym rejonie w tym samym czasie. Potwierdza to istnienie korzystnego wpływu okresowej zmiany klimatu przez osoby cierpiące na alergię. Ucieczka w okresie pylenia w miejsce, gdzie stężenie alergenów w powietrzu jest niskie, będzie niewątpliwie korzystna dla alergika! Jednak, aby taki wyjazd przyniósł korzyści powinien on być dobrze zorganizowany i przemyślany. Dlatego podczas planowania urlopu „wolnego od alergii“, należy zapoznać się z odpowiednim kalendarzem oraz możliwością zaistnienia reakcji krzyżowej na alergeny roślin występujących w miejscu wyjazdu. Należy również zwrócić uwagę na to, gdzie znajduje się budynek, w którym będziemy wypoczywali i w jakim jest stanie. Informacje takie mogą być pomocne, ponieważ nietrafne wybranie miejsca odpoczynku może być przyczyną paradoksalnego nasilenia objawów alergii!

Polecamy: Dekalog alergika

Reklama

Najlepszym pomysłem są jednak góry

Miejscem zalecanym dla alergików, zwłaszcza uczulonych na roztocza kurzu domowego, są góry. Klimat wysokogórski - specyficzna roślinność oraz warunki atmosferyczne – jest odpowiedzialny za to, że stężenie alergenów utrzymuje się na niskim poziomie.

Jednak należy pamiętać, że to co dla jednej osoby może być korzystne dla drugiej może okazać się szkodliwe. Dlatego w planowaniu swojego urlopu zawsze warto skonsultować się z lekarzem alergologiem, który będzie w stanie pomóc doradzić odpowiedni dobór miejsca odpoczynku oraz udzieli informacji dotyczących możliwości zaistnienia zaostrzenia choroby w danym rejonie.

Czytaj też: Co to jest alergia krzyżowa?