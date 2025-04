Zbiorniki wodne bywają siedliskiem chorobotwórczych bakterii. Do najgroźniejszych należą enterokoki, E. coli, Leptospira oraz Salmonella. Zarazki wnikają do organizmu przez drobne zranienia lub wraz z połkniętą wodą. Wywołują przykre dolegliwości, m. in. bóle brzucha, biegunkę, wymioty oraz ciężkie stany zapalne. Niebezpieczny jest również kontakt z toksyną sinicową, powodującą zmiany skórne i dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Z niepokojącymi objawami należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

