Czym są grzyby Candida?



Candida albicans jest nieszkodliwych drożdżakiem. To rodzaj grzyba, który występuje naturalnie w organizmie każdego z nas: mężczyzny, kobiety i dziecka.

U zdrowego człowieka zasiedla on przewód pokarmowy, błony śluzowe i skórę, ale nie czyni żadnych szkód. Jeśli jednak dojdzie do nadmiernego rozmnożenia tych nieszkodliwych drożdżaków, mogą one przybrać postać oportunistycznego patogenu.

Jak mówi dr Michael Goldberg: „Ponieważ jest to organizm komensalny [czerpie korzyści z innego organizmu, a jednocześnie nie czyni mu szkody ani nie przynosi mu w zamian korzyści], występujący właściwie u każdej istoty ludzkiej od momentu narodzin, ma on idealne predyspozycje do tego, by czerpać natychmiastowe korzyści z jakiejkolwiek słabości lub utraty sił swojego gospodarza i prawdopodobnie nie ma wielu równych sobie, jeżeli chodzi o różnorodność i nasilenie infekcji, za które jest odpowiedzialny”.

Czym grozi nadmiar grzybów Candida w organizmie?



Przerost grzybów Candida, które wydzielają szkodliwe produkty uboczne – mykotoksyny – może dotyczyć dowolnego narządu lub układu w organizmie. Ten atak jest bezlitosny i trwa dwadzieścia cztery godziny na dobę.

Jeśli nie zatrzymamy rozwoju drożdżaka – organizmu jednokomórkowego – przyjmie on formę patogenicznego grzyba z korzeniami, który wywołuje mnóstwo objawów chorobowych.

Skąd się bierze zespół nieszczelnego jelita?



Grzyby Candida zapuszczają korzenie w błonie śluzowej jelit, co prowadzi do wystąpienia tak zwanego zespołu nieszczelnego jelita – wyściółka jelit staje się porowata, a to umożliwia grzybom i ich produktom ubocznych przedostanie się do krwiobiegu.

Według artykułu zamieszczonego w czasopiśmie Science: „Candida albicans jest najbardziej powszechnym ludzkim patogenem ogólnoustrojowym, wywołującym zarówno infekcje ogólnoustrojowe, jak i drożdżyce błon śluzowych, zwłaszcza u osób z obniżoną odpornością”. Grzybica ogólnoustrojowa nazywana jest także kandydozą lub drożdżycą.

