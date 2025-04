Aż 50% osób zakażonych wirusem HIV żyje, nie mając zupełnie świadomości niebezpieczeństwa, jakie drzemie w ich organizmie.

Winą za taki stan rzeczy obarczyć możemy m.in. stereotypowe myślenie, które wciąż jeszcze pozwala nam sądzić, że tylko niektóre grupy osób (takie jak prostytutki, homoseksualiści, narkomani itp.) są obarczone ryzykiem zakażenia wirusem HIV. Nic bardziej mylnego! Należy sobie uświadomić, że ryzyko infekcji spowodowanej HIV dotyczy każdej osoby aktywnej seksualnie!!

Zobacz także: Jak rozpoznać, że ktoś zażywa narkotyki

Reklama

Co to jest AIDS?

AIDS – czyli innymi słowy zespół nabytego upośledzenia odporności (z ang. Acquired Immune Deficiency Syndrome) nie jest jedną chorobą, lecz całym zespołem objawów różnych schorzeń, które w sposób charakterystyczny atakują osoby zakażone wirusem HIV. Wiele z tych chorób występuje powszechnie i każdy z nas miał z nimi praktycznie do czynienia w swoim życiu. W przypadku organizmu zdrowego system immunologiczny pomaga zwalczyć zakażenie samoistnie i dana choroba ustępuje. W przypadku organizmu zainfekowanego HIV, schorzenie, które dla przeciętnego człowieka nie jest niebezpieczne, w sposób poważny zagraża życiu. Osoby będące nosicielami wirusa HIV mają bowiem uszkodzony system odpornościowy, co uniemożliwia im walkę nawet z pozornie niegroźnymi infekcjami. Lekarze posługują się listą tzw. chorób wskaźnikowych AIDS. W przypadku, gdy u osoby zakażonej HIV rozwinie się stan chorobowy określony jako czynnik warunkujący AIDS, zostaje uznany za chorego na AIDS.

Reklama

Co to jest HIV?

Chorobę wywołuje wirus HIV, czyli ludzki wirus upośledzenia odporności (ang. Human Immunodeficiency Virus). Przenosi się on poprzez krew lub też spermę nosiciela. Wnika do organizmu drugiej osoby, wówczas gdy nadarzą się ku temu sprzyjające okoliczności, np. kontakt krwi zainfekowanej osoby z uszkodzoną tkanką skórną osoby zdrowej lub też na drodze kontaktów seksualnych. Oczywiście, pierwszy sposób zakażenia (poprzez krew) występuje stosunkowo rzadko (a jeśli już, to głównie w przypadku narkomanów na skutek korzystania z jednej strzykawki). W normalnym życiu sytuacja zakażenia poprzez krew jest praktycznie niemożliwa (choć oczywiście nie można wykluczyć takiej możliwości). Nie odnotowano dotychczas przypadków przeniesienia się wirusa przez kontakt ze śliną, potem czy łzami nosiciela.

Prawidłowe rozpoznanie HIV jest bardzo ważne ponieważ w wielu przypadkach osoby, u których rozpoznano wyżej wspomnianą jednostkę chorobową potrafią normalnie funkcjonować – rozwijać się intelektualnie oraz zawodowo itp. Dotychczasowe statystyki wskazują jednak, że większość osób zakażonych wirusem HIV w rezultacie choruje na AIDS. Czas trwania tego procesu jest różny u rożnych osób i zależy od wielu indywidualnych cech organizmu.

Przeczytaj: Jakie są objawy zakażenia wirusem HIV?