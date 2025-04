Od definicji do objawów

Atopowe zapalenie skóry to choroba skóry, która charakteryzuje się nasilonym świądem, przewlekłym i nawrotowym przebiegiem, specyficznym rozmieszczeniem wypryskowych zmian skórnych, a także często towarzyszącymi tendencjami osobniczymi lub rodzinnymi. Zmiany skórne mogą być zarówno powodowane czynnikami pochodzenia zewnętrznego jak i wewnętrznego. Przyczyną objawów atopowego zapalenia skóry jest stan zapalny wywołany reakcją alergiczną.

Przeczytaj: Co wywołuje atopowe zapalenie skóry?

Reklama

Od alergenu do zapalenia

Przebieg atopowego zapalenia skóry jest dosyć prosty, jednak na jego przebieg mają wpływ różne czynniki modulujące, które determinują ostateczny stopień nasilenia objawów. W wyniku kontaktu immunoglobuliny E (IgE), która występuje w stanie wolnym lub przyłączonym do specjalnych komórek odpornościowych skóry(komórki Langerhansa), z alergenem następuje aktywacja limfocytów T. To staje się zaczynem reakcji zapalnej, ponieważ aktywowane limfocyty T wydzielają tzw. mediatory zapalenia (interleukiny 4 i 5). To z kolei sprzyja wytwarzaniu cząsteczek adhezyjnych w naczyniach śródbłonka skóry i ułatwionemu przenikaniu granulocytów kwasochłonnych (eozynofilów), które nasilają proces zapalny. Należy tu podkreślić, że na każdym kroku zarówno limfocyty, jak i eozynofile aktywują się wzajemnie i pobudzają inne składowe reakcji zapalnej. W związku z tym tak długo jak występuje kontakt z alergenem mamy do czynienia z reakcją błędnego koła.

Reklama

Od zapalenia do leczenia

Przybliżyłem zasadę powstawania procesu zapalnego, aby w jasny sposób wyjaśnić, dlaczego większość zapaleń atopowych jesteśmy w stanie leczyć (z bardzo różną skutecznością). Jeżeli reakcja zapalna jest wywołana, IgE pochodzenia środowiskowego lub pokarmowego, to możemy przez ograniczenie kontaktu z alergenem i odczulanie zapobiegać nadmiernej reakcji na alergen, w której pośredniczą właśnie IgE. Niestety w 20% przypadków atopowe zapalenie skóry nie jest związane z IgE dla alergenów zewnątrzpochodnych a ich przyczyną jest nadmierna reakcja na czynnik wewnętrzny. W takiej sytuacji nie jesteśmy w stanie wykluczyć alergenu, ani też leczyć pacjenta.

Chciałbym zaznaczyć, że nie zawsze udaje nam się kontrolować przebieg choroby, ale niewątpliwie przez znajomość mechanizmów jej powstawania jesteśmy w stanie złagodzić jej przebieg lub całkowicie wyleczyć chorego.

Polecamy: Jak prawidłowo leczyć atopowe zapalenie skóry?