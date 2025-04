Budowa stawu kolanowego

Staw kolanowy jest stawem zawiasowym zmodyfikowanym. Łączą się w nim kłykcie kości udowej, kłykcie piszczeli i powierzchnia stawowa rzepki. Powierzchnie stawowe są pogłębione przez łąkotki. Całość wzmacniają torebka stawowa i liczne więzadła wewnątrzstawowe i zewnątrzstawowe.

Co to jest i jak jest zbudowana endoproteza stawu kolanowego?

Endoproteza stawu kolanowego to implant umieszczany operacyjne w miejscu chorego stawu. Proteza składa się z części metalowej przymocowywanej do kości udowej oraz części metalowej i polietylenowej mocowanej do piszczeli.

Wyróżniamy trzy rodzaje endoprotez stawu kolanowego:

Endoproteza kondylarna – zastępuje jedynie powierzchnie stawowe, jest stosowana przy zachowanych więzadłach krzyżowych i pobocznych kolana .

– zastępuje jedynie powierzchnie stawowe, jest stosowana przy zachowanych więzadłach krzyżowych i pobocznych . Endoproteza półzwiązana – jest stosowana w przypadku znacznie zniszczonych stawów i więzadeł , umożliwia zgięcie, prostowanie i ruchy rotacyjne.

– jest stosowana w przypadku znacznie zniszczonych i , umożliwia zgięcie, prostowanie i ruchy rotacyjne. Endoproteza związana – umożliwia jedynie zgięcie i prostowanie, obecnie rzadko stosowana.

Kiedy konieczna jest wymiana stawu kolanowego?

Głównym wskazaniem do operacji są zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe obejmujące staw kolanowy. Zabieg jest polecany w szczególności tym pacjentom, u których ból znacznie ogranicza codzienną aktywność, a środki przeciwbólowe i fizjoterapia nie przynoszą zadowalających efektów.

Jak przebiega pobyt w szpitalu i operacja?

Na jeden dzień przed planowaną operacją pacjent otrzymuje antybiotyki zapobiegające zakażeniu oraz heparynę, która chroni przed zakrzepami. Sam zabieg trwa nie dłużej niż 4 godziny (zwykle około 1 godziny), a chory pozostaje w szpitalu przez około 10 dni. W tym czasie pacjent wykonuje ćwiczenia usprawniające pod okiem rehabilitanta i uczy się chodzić za pomocą kul łokciowych. Zdjęcie szwów następuje zwykle po 14 dniach od operacji. Do 4 tygodni po zabiegu stosuje się zastrzyki z heparyny zapobiegające zakrzepom.

Czego można oczekiwać po operacji?

Zabieg wymiany stawu kolanowego, choć nie gwarantuje sukcesu, w większości przypadków powoduje znaczne zmniejszenie lub całkowitą likwidację bólu. Jeśli pacjent stosuje się do wskazań lekarskich i zaleceń rehabilitanta, ma szanse powrócić do normalnej sprawności ruchowej, a nawet do rekreacyjnego uprawiania sportu.

