Co przyczynia się do śródmiąższowego zapalenia nerek?

Śródmiąższowe zapalenia nerek to grupa chorób, które zlokalizowane są poza kłębuszkami nerkowymi, czyli w strukturach nie zajmujących się de facto przesączaniem krwi, ale pełniących równie ważne funkcje w czynności nerek. Wszystkie elementy budowy nerki są bardzo wrażliwe na każde uszkodzenie i nawet najmniejsza zmiana w tej architektonice może wywołać niekorzystne konsekwencje zdrowotne.

Głównym „winowajcą” choroby jest proces zapalny, który polega na obecności komórek odpornościowych w miejscach, w których nie powinny się one znajdować. Mimo iż celem ich przybycia jest ochrona przed niekorzystnymi czynnikami, nerki nie są właściwym miejscem dla bytowania tych komórek, co bezpośrednio uwidacznia się w pracy narządu, zajmującego się filtrowaniem krwi.

Warto przeczytać: Czym jest ostre kłębuszkowe zapalenie nerek?

Reklama

Leczenie uszkadzające nerki

Do śródmiąższowego zapalenia nerek najczęściej doprowadza działalność lekarzy, przepisujących leki, które bezpośrednio uszkadzają te wrażliwe narządy. Potencjalna możliwość uszkodzenia nerek przez środki farmakologiczne nazywana jest nefrotoksycznością i polega na szkodliwym wpływie przyjmowanych leków na poszczególne elementy budowy nerek. Wrażliwość na określone środki uwarunkowana jest indywidualnie.

Do leków, które w największym stopniu uszkadzają nerki należą nie tylko te środki, które są przepisywane przez lekarzy, ale także te, które dostępne bez recepty. Są to tak zwane niesterydowe leki przeciwzapalne – ich najpopularniejszymi przedstawicielami są ibuprofen i kwas acetylosalicylowy, które można kupić zarówno w formie tabletek przeciwbólowych, jak i preparatów stanowiących środki do leczenia grypy lub przeziębienia.

Innymi lekami o dużym potencjale nefrotoksycznym są antybiotyki, preparaty do leczenia choroby wrzodowej, leki przeciwdrgawkowe lub środki farmakologiczne nieznanego pochodzenia służące do redukcji masy ciała lub leczące uzależnienie od nikotyny – dostępne do zakupu poza aptekami.

Reklama

Toksyny a śródmiąższowe zapalenie nerek

Innymi środkami, które mogą uszkadzać nerki i powodować ich śródmiąższowe zapalenie mogą być metale ciężkie i związki toksyczne, które znajdują się na co dzień w naszym otoczeniu. Najpowszechniejszymi z owych czynników szkodliwych są związki ołowiu. Szczególnie narażone są na nie osoby, których praca związana jest z przetwarzaniem stopów metali ciężkich (metalurgia i zakłady produkcyjne). Mimo stosowanych środków ochronnych, wykonywanie zawodu w takich warunkach, wciąż stanowi zagrożenie dla zdrowia i prawidłowego funkcjonowania nerek.

Polecamy: Czym jest ostre kłębuszkowe zapalenie nerek?