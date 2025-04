Spis treści:

Dusznica bolesna jest zespołem objawów związanym z chorobą niedokrwienną serca (chorobą wieńcową). Choroba wieńcowa, spowodowana przewlekłym niedotlenieniem komórek serca prowadzącym do niewydolności tego narządu, jest najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Atak dusznicy następuje w przypadku silnego skurczu tętnicy wieńcowej lub zatkania światła tętnicy blaszką miażdżycową, co nieprzerwane powoduje obumieranie fragmentu mięśnia sercowego, czyli tzw. zawał.

Dusznica piersiowa najczęściej pojawia się u kobiet po 50. roku życia i mężczyzn po 40. roku życia. Narażone na nią są zwłaszcza te osoby, które mają zdiagnozowaną miażdżycę lub chorobę wieńcową. Schorzenia te można na szczęście skutecznie leczyć.

Szacuje się, że w Polsce na dławicę piersiową może chorować nawet 1,5 miliona osób. Nieleczona dusznica bolesna może doprowadzić do zawału serca.

Przyczyny tej choroby są powiązane z trybem życia - często występuje ona u osób uzależnionych od nikotyny i kofeiny, przepracowanych, narażonych na silny stres, a także u osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę oraz mających podwyższony cholesterol. U osób starszych częstszą przyczyną dusznicy bolesnej jest miażdżyca, u młodych osób dolegliwości spowodowane są przeważnie skurczami naczyń wieńcowych w wyniku stresu i napięcia nerwowego.

Występowaniu dusznicy bolesnej sprzyjają też:

otyłość,

niedokrwistość,

wady zastawek serca,

nadczynność tarczycy,

mechaniczne urazy,

wysiłek fizyczny.

Jednym z najczęstszych objawów dusznicy jest nagły, napadowy rozpierający ból w okolicach serca (za mostkiem), który może promieniować do szczęki, lewego ramienia, ręki, nadbrzusza, rzadziej do pleców. Ból dławicowy może być gniotący, piekący lub ściskający. Czas jego trwania jest różny: od kilku do kilkunastu minut lub dłużej. Dusznica bolesna najczęściej jest sprowokowana przez wysiłek fizyczny, zimno lub stres. Innymi możliwymi objawami są:

duszność i spłycenie oddechu,

wzmożona potliwość,

mdłości,

zwroty głowy,

kołatanie serca,

silny lęk.

Warto wiedzieć, jak się zachować, bo od pierwszych reakcji może zależeć twoje lub czyjeś życie.

Co zrobić, gdy zauważysz u siebie objawy dusznicy?

Pierwszą rzeczą przy dusznicy bolesnej, o którą powinno się zadbać, jest zaprzestanie wysiłku fizycznego oraz poinformowanie osoby z otoczenia o odczuwanych dolegliwościach. Należy usiąść lub położyć się w miejscu, gdzie jest swobodny dopływ powietrza. Bardzo ważne jest zachowanie spokoju i fizycznego, i psychicznego.

Jeżeli po kilku minutach objawy nie ustąpią, należy zażyć podjęzykowo nitroglicerynę. Jeżeli w dalszym ciągu odczuwamy ból, należy niezwłocznie wezwać pogotowie, ponieważ może to świadczyć o stanie przedzawałowym lub zawale serca (pierwsza pomoc w zawale serca).

Jak pomóc choremu z napadem dusznicy?

Jeśli osoba informuje nas o występujących dolegliwościach typowych dla dusznicy bolesnej, w pierwszej kolejności należy pomóc jej zażyć przepisane przez lekarza lekarstwa – chory podczas ataku może mieć trudność z odnalezieniem nitrogliceryny w torebce czy odkręceniu zakrętki opakowania.

Należy pamiętać, że nie wolno po podaniu leku zostawić chorego samego! Lek może nie zadziałać i może dojść do utraty przytomności (jak zapobiec omdleniu), dlatego do zakończenia ataku należy towarzyszyć poszkodowanemu.

Jeżeli chory skarży się na nasilający ból lub atak nie mija mimo podania nitrogliceryny, należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe i zostać przy chorym do przyjazdu ratowników. W przypadku utraty przytomności i stwierdzenia zatrzymania akcji serca należy rozpocząć resuscytację i kontynuować ją do przyjazdu karetki pogotowia. Jeśli jest taka możliwość, należy wezwać na pomoc osobę z otoczenia.

U osób, u których wystąpiły objawy dławicy, przeprowadza się wiele badań: EKG serca, próbę wysiłkową oraz echokardiografię. Jeśli specjaliści potwierdzą podejrzenie dusznicy bolesnej, mogą wprowadzić leczenie farmakologiczne mające na celu poprawę jakości życia oraz bezpieczeństwa chorego.

Najczęściej stosowanym lekiem jest kwas acetylosalicylowy (aspiryna), działający przeciwpłytkowo, ponadto leki z grupy statyn lub fibratów, beta-blokerów, inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz nitratów. W przypadku dusznicy spowodowanej skurczem tętnicy wieńcowej zalecany jest lek z grupy antagonistów kanału wapniowego.

Bezwzględnie każdy chory powinien mieć przy sobie nitroglicerynę, która przerywa atak dławicy. Substancję tę można dostać w aptece w formie tabletek podjęzykowych lub aerozolu.

U pacjentów, w przypadku których leczenie farmakologiczne nie przynosi oczekiwanych rezultatów, możliwa jest interwencja chirurgiczna. Najczęstszym zabiegiem jest angioplastyka, czyli zabieg poszerzający zmienione chorobowo tętnice (od jakiegoś czasu zabieg ten można wykonać metodą laserową) oraz wszczepienie bajpasów.

Poza leczeniem farmakologicznym oraz chirurgicznym niezwykle ważna jest zmiana stylu życia. Należy zrezygnować z papierosów oraz innych używek, stosować zdrowa dietę nie podwyższająca cholesterolu (dieta na cholesterol), a także zminimalizować czynniki stresogenne.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 03.04.2012.

