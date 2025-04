Ucisk w klatce piersiowej to przykra dolegliwość, mogąca wskazywać na bardzo wiele poważnych chorób. Nie należy go lekceważyć. Najlepiej jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Spis treści:

Dolegliwości są bardzo różne - od lekkiego uczucia ucisku do silnego pieczenia, kłucia lub nawet dławienia. W zależności od przyczyny mogą trwać krótko lub długo, pojawić się jednorazowo lub powracać, np.:

Ucisk wysiłkowy powstaje u osób słabych fizycznie, które wykonały zbyt duży wysiłek, ale też po długotrwałym kaszlu lub po wymiotach. Tak naprawdę bolą wtedy jednak tylko mięśnie. Nasilają się w tracie ruchu.

powstaje u osób słabych fizycznie, które wykonały zbyt duży wysiłek, ale też po długotrwałym kaszlu lub po wymiotach. Tak naprawdę bolą wtedy jednak tylko mięśnie. Nasilają się w tracie ruchu. Ucisk związany z chorobą wieńcową (zobacz objawy choroby wieńcowej) przypomina ciężar, dławienie. Ulokowany jest w środku klatki piersiowej, za mostkiem. Może promieniować. Występuje po wysiłku lub stresie. Zazwyczaj trwa krótko, do kilku minut. Gdy się przedłuża, może być objawem zawału serca.

Ucisk nerwicowy związany jest z nerwicą serca. Przypomina kłucie i towarzyszą mu typowe dla nerwicy objawy jak: dławienie, kołatanie, uczucie zimna lub przeciwnie gorąca, drętwienie kończyn (zobacz przyczyny drętwienia rąk).

związany jest z nerwicą serca. Przypomina kłucie i towarzyszą mu typowe dla nerwicy objawy jak: dławienie, kołatanie, uczucie zimna lub przeciwnie gorąca, drętwienie kończyn (zobacz przyczyny drętwienia rąk). Ucisk pourazowy towarzyszący np. złamaniu żeber jest ostry. Nasila się przy ruchach czy głębszych wdechach. Jest niegroźny jeśli nie towarzyszy mu krwiak lud odma opłucna.

towarzyszący np. złamaniu żeber jest ostry. Nasila się przy ruchach czy głębszych wdechach. Jest niegroźny jeśli nie towarzyszy mu krwiak lud odma opłucna. Ucisk związany z półpaścem występuje tylko z jednej strony, tam gdzie chory nerw. Najczęściej pojawia się napadowo i ma charakter nerwobólu.

Ucisk od kręgosłupa najczęściej związany jest ze zmianami zwyrodnieniowymi i uciskaniem nerwów. Czasami trudno go zdiagnozować, bo może być miejscowy lub usytuowany daleko od ucisku (tzw. korzeniowy). Ten drugi jest wyjątkowo dokuczliwy. Narasta przy ruchach czy głębszych oddechach.

Gdy pojawia się ucisk w klatce piersiowej, w pierwszej kolejności sądzimy, że to od serca. I często tak bywa, ale nie zawsze. Nie ma co wtedy panikować, lecz bezzwłocznie zgłosić się do lekarza. To nie musi być zawał serca.

Ucisk w klatce piersiowej towarzyszy bardzo wielu chorobom - od zwykłego przetrenowania mięśni po dusznicę bolesną czy nerwicę serca. Może mieć związek aż z 25 różnymi chorobami.

Ucisk lub ból w klatce piersiowej zazwyczaj związany jest z:

z sercem,

układem pokarmowym,

układem kostno-stawowym.

Aby prawidłowo określić przyczynę ucisku bierze się pod uwagę:

lokalizację,

promieniowanie,

charakter ucisku,

czas trwania,

częstość występowania,

czynniki nasilające i przynoszące ulgę,

objawy towarzyszące pojawieniu się bólu.

Ważne są też czynniki ryzyka, np. czy chory pali lub pije alkohol, czy cierpi na nadciśnienie.

Ucisk w klatce piersiowej - diagnostyka

Podstawowymi badaniami są wówczas RTG klatki piersiowej oraz EKG serca. Tylko lekarz może postawić diagnozę. Jeśli ucisk jest związany z nerwicą serca, chorego prowadzi psychiatra lub psychoterapeuta.

Jeśli ucisk występuje w trakcie ciąży, a ciężarna nie uległa żadnemu wypadkowi, zazwyczaj chodzi tylko o dwie przyczyny: nerwicę serca albo refluks.

Refluks żołądkowo-przełykowy, czyli tzw. zgaga, przypomina nudności towarzyszące ciąży. Pojawiają się wtedy kwaśne odbicia, pieczenie w gardle, za mostkiem i kwaśno-gorzki posmak w gardle. Najlepiej wówczas zmienić dietę, ograniczyć tłuste i smażone potrawy. Pomagają też leki na nadkwasota żołądka.

Nerwica bywa związana z długotrwałym stresem. Uciskowi towarzyszą wtedy zawroty głowy, zgaga, nudności. Stres działa niekorzystnie na dziecko, dlatego warto w takich sytuacjach skorzystać z technik relaksacyjnych.

Jeśli z kolei ucisk pojawia się w nocy bez wyraźnej przyczyny, najczęściej jest objawem nerwicy serca. To odmiany nerwicy lękowej, która rozwija się na podłożu psychicznym.

Objawy nerwicy serca najczęściej przypominają kłopoty kardiologiczne, zaburzenia w funkcjonowaniu układu sercowo-naczyniowego. Stąd często bywają mylone np. z zawałem. Towarzyszą im bowiem najczęściej takie, jak wtedy, gdy mamy jakąś stresującą sytuację (np. w trakcie publicznego występu):

kołatanie serca (jakby serce za chwilę miało wyskoczyć z klatki piersiowej),

ból w klatce piersiowej przypominający ten, jaki występuje podczas zawału serca,

kłucie, uczucie tępego gniecenia, ucisk utrzymujące się przez kilka godzin, a nawet dni,

duszności (oddech jest płytki, nieregularny, jakby człowiek nie mógł nabrać powietrza).

Przyczyną choroby jest nadwrażliwość mięśnia sercowego na bodźce nerwowe związane z silnymi stresami, które nie znajdują rozładowania. Przeciążony system nerwowy zaczyna się bronić i nie reguluje pracy serca jak dotychczas. Wciąż pobudzany wyrzutami hormonów stresu jak adrenalina, noradrenalina i kortyzol, zaczyna reagować nadmiernym pobudzeniem.

Na dłuższą metę podstawą walki z nerwicą serca jest zmiana stylu życia. Pacjent cierpiący na nerwicę serca może, a nawet powinien zgłosić się na psychoterapię, który pomoże uporać się z problemami i lękami wywołującymi chorobę. Warto też zmienić otoczenie.

