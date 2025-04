Na czym polega tomografia komputerowa?



Tomografia komputerowa stosowana jest w diagnostyce nowotworów, chorób serca czy urazów czaszki. W badaniu wykorzystuje się promienie rentgenowskie pochłaniane przez określone tkanki w organizmie.

Tomografia komputerowa analizuje określoną strukturę organizmu wzdłuż jednej powierzchni, ale pod różnym kątem.

Polega na prześwietleniu danej okolicy ciała wiązką promieni rentgenowskich oraz pomiarze ich pochłaniania przez tkanki o różnej gęstości. Uzyskane informacje są sumowane przez komputer, przetwarzane i przekształcane w jeden trójwymiarowy obraz, który jest następnie przedstawiany na monitorze w formie przekroju części organizmu o pożądanej wielkości.

W praktyce otrzymuje się wybór obrazów badanej części wzdłuż określonej płaszczyzny (poprzecznej, podłużnej lub skośnej). Najnowsze techniki pozwalają zrekonstruować trójwymiarowy obraz badanego organu, przeprowadzić jego analizę na monitorze komputera i dają możliwość obracania obrazu, powiększania lub pomniejszania go według potrzeb.

Wskazania



Tomografia komputerowa powinna zostać wykonana w schorzeniach dotyczących:

centralnego układu nerwowego (podejrzenie nowotworu i wtórnego mózgowia, choroby przysadki mózgowej i oczodołu, zmiany zwyrodnieniowe, urazy głowy i rdzenia kręgowego, choroby kości czaszki, zatok, jam nosa, gardła i krtani, zaburzenia neurologiczne);

klatki piersiowej i śródpiersia (choroby i urazy płuc, przerzuty nowotworowe, choroby i wady serca, osierdzia i dużych naczyń, tętniaki aorty, nowotwory płuc);

jamy brzusznej (nowotwory łagodne i złośliwe wątroby, trzustki, pęcherzyka żółciowego, nerek; zapalenie trzustki i wątroby; zapalenia żołądka, jelit i przełyku, ocena przewodu pokarmowego);

miednicy małej (nowotwory narządów rodnych kobiety i gruczołu krokowego u mężczyzny, guzy pęcherza moczowego);

układu kostno-stawowego (ocena struktur kostnych kręgosłupa i ich stosunku do rdzenia kręgowego, uwidocznienie krążków międzykręgowych, diagnostyka chorób stawów, ocena mineralnej gęstości kości, badania czaszki);

zmian naczyniowych;

diagnostyki guzów nowotworowych.

Tomografia czy USG?



Badanie tomograficzne pozwala ocenić stan narządów wewnętrznych, stwierdzić ewentualne nieprawidłowości i deformacje w ciele człowieka, np. wady w strukturze naczyń krwionośnych (tętniak) czy narośli mózgowych, brzusznych i wad klatki piersiowej.

Umożliwia odróżnienie od siebie poszczególnych frakcji tkanek miękkich ustroju. W porównaniu z badaniem ultrasonograficznym tomografia pozwala lepiej zbadać narządy i zdiagnozować określone schorzenia.

W badaniu USG barierę stanowi tkanka kostna i warstwa powietrza, przez które nie ma zdolności patrzenia na struktury ciała, np. duże części jamy brzusznej przesłonięte zostają przez gazy obecne w jelitach. Ponadto występuje ograniczona zdolność penetracji w głąb tkanek, co jest problemem w przypadku osób otyłych.

