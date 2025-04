Czym jest RSI?

Tajemniczy skrót RSI (ang. repetitive strain injury) tłumaczony jest jako zespół urazów powstałych na skutek długotrwałego przeciążenia w wyniku rozłożonych w czasie, powtarzających się mikrourazów na linii dłoń– bark. Chociaż terminu tego nie można rozumieć jako diagnozy, pozwala on stwierdzić różne dolegliwości właściwych dla pracy na danym stanowisku i w danych warunkach.

Czy to schorzenie genetyczne?

Główną przyczyną schorzenia jest niewłaściwe ułożenie rąk w pracy na klawiaturze i z myszą. Nadgarstek i przedramię powinny znajdować się w jednej linii i być w zasadzie nieruchome. Przy pracy z komputerem powinno używać się tzw. wsporników, czyli podpórek, dzięki którym nie musimy trzymać reki w powietrzu, a nadgarstek nie jest wygięty do góry. Niektóre osoby maja predyspozycje genetyczne do rozwinięcia tego schorzenia.

Przyjmuje się, że objawy RSI można zidentyfikować u co czwartego użytkownika komputera. Mimo tej statystyki w Polsce zespół ten nie został uznany za chorobę zawodową. Charakterystyczne dolegliwości ujawniają się najczęściej po 8– 10 latach intensywnego użytkowania klawiatury lub myszy.

6-godzinna intensywna praca z myszą lub klawiaturą odpowiada obciążeniu nóg piechura po pokonaniu 40– kilometrowego dystansu.

Po czym poznać RSI?

Do początkowych objawów należą: mrowienie, drętwienie aż do utraty czucia oraz nasilające się przewlekłe bóle palców i rąk, które stopniowo obejmują całą dłoń, przedramię, barki i kręgosłup. W skrajnych przypadkach problemem może stać się wykonywanie codziennych, zwykłych czynności, na przykład zapięcie bluzki z guzikami czy przygotowanie posiłku.

Niestety, wiele osób lekceważy zaobserwowane dolegliwości tłumacząc je zwyczajnym przemęczeniem tych części ciała. Prowadzi to do pogłębienia objawów. Wszelkie wysiłki mające załagodzić odczuwany dyskomfort są zwykle podejmowane na krótszą metę.

Jak więc przeciwdziałać temu stanowi?

Należy:

