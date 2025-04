Na ziarniniakowatość Wegenera chorują przede wszystkim młodzi mężczyźni. Jednakże choroba ta może w rzadszych przypadkach wystąpić również u kobiet oraz osób starszych. Do tej pory nie poznano przyczyn jej występowania, choć wielu badaczy doszukuje się ich w czynnikach genetycznych, narażeniu na szkodliwe czynniki środowiskowe, zastosowania pestycydów czy przewlekłej kolonizacji jamy nosowej przez gronkowca złocistego.

Jak rozpoznać ziarniniakowatość?

Choroba zazwyczaj przebiega dwufazowo. Początkowo pacjenci skarżą się na ogólne osłabienie, przewlekłe zmęczenie, stany podgorączkowe, wzmożoną potliwość, bóle mięśni i kości. Objawy te mogą być mylnie rozpoznawane jako choroba nowotworowa lub zakaźna.

Po pewnym czasie pojawiają się dolegliwości ze strony górnych dróg oddechowych: przewlekły katar, zapalenie gardła, chrypka, zapalenie zatok przynosowych. Często są one traktowane jako objawy alergii i w ten sposób leczone, co może opóźnić rozpoznanie. W zajętych narządach z biegiem czasu mogą się tworzyć ziarniniaki i owrzodzenia, które objawiają się u pacjenta jako obfita, ropna wydzielina lub krwawienie z nosa. Przebicie przegrody nosa przez powstające ziarniniaki może doprowadzić do destrukcji chrząstek nosa i zmiany jego kształtu. Powstaje tak zwany nos siodełkowaty.

Zmiany w płucach manifestują się zwykle jako duszność, kaszel, krwioplucie oraz ból w klatce piersiowej. Ziarniniaki, które tam powstały można łatwo uwidocznić w badaniu rentgenowskim, co stanowi jedno z kryteriów w rozpoznaniu ziarniniakowatości Wegenera.

Zmiany w nerkach pojawiają się dosyć późno, ponadto często przebiegają zupełnie bezobjawowo i jedynie dokładne badanie moczu pozwala na ich uwidocznienie. Często pojawiają się duże ilości czerwonych krwinek w moczu, które w warunkach prawidłowych nie powinny tam występować. Świadczy to o uszkodzeniu nerek przez proces chorobowy.

Inne objawy

W przebiegu ziarniniakowatości Wegenera może dojść także do powstania zmian w narządzie wzroku, które objawiać się będą jako pogorszenie widzenia, zapalenie spojówek czy wytrzeszcz gałki ocznej.

Zmiany nie oszczędzają też skóry. Pacjenci często skarżą się na wysypkę i wyczuwalne podskórne guzki. W zaawansowanych przypadkach zajęty może zostać układ nerwowy, co prowadzi do powstania zaburzeń czucia czy nawet udarów mózgu.

Przebieg ziarniniakowatości Wegenera jest różny dla każdego pacjenta. U jednych jest łagodny i powolny, u innych niestety zmiany postępują bardzo szybko i mogą doprowadzić do stanu, który zagraża życiu pacjenta.

Leczenie ziarniniakowatości

Choroba powinna zostać możliwie szybko zdiagnozowana, aby móc wdrożyć odpowiednie leczenie i zapobiec powstawaniu nowych zmian. Najczęściej stosuje się leki z grupy glikokortykosteroidów oraz cyklofosfamid, które działają poprzez osłabienie zbyt silnie działającego układu odpornościowego pacjenta.

