Co czwarty mężczyzna i co piąta kobieta w Polsce jest otyła. Nieprawidłowa – za wysoka – masa ciała jest zagrożeniem dla naszego zdrowia. Na skutek obciążenia, dochodzi do rozwinięcia się w organizmie chorób serca, cukrzycy, nadciśnienia, stłuszczenia wątroby, upośledzenia funkcji nerek, niekorzystnych zmian w stawach, a także zaburzeń psychicznych, związanych np. z niskim poczuciem własnej wartości (depresja).

Otyłość, zaraz po nikotynizmie, to druga przyczyna zgonów na świecie. Choroba ta, może skrócić długość naszego życia nawet o 12 lat… Walka z otyłością jest trudna i długotrwała. Niejednokrotnie osobie otyłej, mimo wielu starań i wyrzeczeń, nie udaje się osiągnąć celu, co wprowadza ja w jeszcze większy stan przygnębienia i zniechęca do kolejnych działań.

Otyłość w naszym kraju jest niemal piętnem. Zamyka osoby nią dotknięte w czterech ścianach. Skutecznie izoluje. Częstokroć osoby te nie są świadome jednak tego, że pomoc mogą znaleźć u lekarza.

Na front walki z otyłością, jako pierwsze stosuje się leczenie dietetyczne, aktywność fizyczną, psychoterapię oraz leki. Gdy te zawodzą, wówczas lekarz proponuje inne metody rozwiązania problemu, jak np. operacja.

Całokształtem operacyjnego leczenia otyłości, jak również nauką o zaburzeniach masy ciała jest bariatria. Nazwa pochodzi od słów: „baros” – „waga” i „iatera” – „nauka”, czyli „nauka o wadze”. Leczenie bariatryczne, jest najskuteczniejszym sposobem pozbycia się otyłości. Pierwszą operację tego typu, przeprowadzono w naszym kraju około 40 lat temu. Teraz spotykamy się z o wiele częstszym korzystaniem z tej formy leczenia otyłości, a proponują ja zwłaszcza kliniki prywatne.

Wskazania do leczenia bariatrycznego

Główne wskazania obejmują niepowodzenie w leczeniu otyłości metodami dietetycznymi, farmakologicznymi i ćwiczeniami fizycznymi. Ponadto chory powinien mieć wskaźnik BMI wyższy od 30. Proponowane jest wtedy leczenie za pomocą endoskopowo umieszczonego w żołądku balonu. Jednak jest już dostępny w Polsce „balon” dożołądkowy, który można założyć osobie z nadwagą. Gdy pacjent ma BMI powyżej 40, wówczas kwalifikuje się do poważniejszych operacji bariatrycznych.

Przeciwwskazania do operacyjnego leczenia otyłości:

przeszłość chirurgiczna w obrębie narządów jamy brzusznej np. żołądek,

zabiegi żołądkowo-jelitowe,

nieżyty przewodu pokarmowego,

nowotwory i owrzodzenia w przewodzie pokarmowym,

wiek podeszły,

ciężkie choroby przewlekłe, jak np. schorzenia serca.

Jak wygląda operacja?

Jedną z częściej wykonywanych operacji jest LABG, czyli założenie opaski na żołądek, z mankietem, którego wypełnienie można samemu kontrolować. Przeprowadza się ją w znieczuleniu ogólnym, czyli popularnej zwanej „narkozie”. Wykorzystywana jest metoda laparoskopowa, umożliwiająca pozostawienie niewielkich ran pooperacyjnych, jak również mniej obciążająca dla pacjenta, niż klasyczne „otwarcie” powłok brzusznych. Zazwyczaj jest dobrze tolerowana przez chorych.

Po operacji można stracić przeszło 50% masy ciała. Jednak to znowuż wiąże się z kolejnym problemem, a mianowicie pozostaniem nadmiaru tkanki skórnej w postaci ogromnego fałdu, co pociąga za sobą potrzebę kolejnej operacji, tym razem plastycznej, w celu usunięcia nadmiaru skóry. Efekty są naprawdę imponujące!

Innym zabiegiem, jest mniej inwazyjne, endoskopowe umieszczenie „balonu” w żołądku pacjenta. Nie trwa długo, a także pomaga w walce z otyłością, poprzez zmniejszenie pojemności żołądka.

W leczeniu otyłości szalenie ważne jest zidentyfikowanie jej przyczyny. Prócz nierozsądnego stylu życia mogą to być zaburzenia metaboliczne i hormonalne, które można wyrównać za pomocą farmaceutyków, leków hormonalnych i modyfikacji diety oraz wdrożenia aktywności fizycznej. Nieoceniona w walce z nadwagą i otyłością jest pomoc rodziny i bliskich, jak również psychologów. Zwalczenie otyłości to klucz do zdrowia i szczęśliwego życia. Jednak pamiętajmy że walka niekoniecznie musi skończyć się na stole operacyjnym!