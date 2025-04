Czym jest torakochirurgia?

Pojęcie "torakochirurgia" dla wielu wydaje się dosyć zagadkowe. Nazwa ta wywodzi się z greki – 'thorax' znaczy klatka piersiowa. Torakochirurgia jest więc działem chirurgii zajmującym się chorobami narządów klatki piersiowej, a konkretniej ich diagnostyką i leczeniem operacyjnym.

Praca torakochirurga

Specjaliści w tej dziedzinie, czyli torakochirurdzy koncentrują się w obecnych czasach na leczeniu raka płuca, który w Polsce stanowi najczęstszy nowotwór złośliwy u mężczyzn i drugi co do częstości w populacji kobiet. Oprócz tego chirurdzy klatki piersiowej wespół z onkologami leczą pozostałe nowotwory płuca, także przerzutowe. Przeprowadzają operacje w obrębie tchawicy i oskrzeli. Do nich należy także zadanie transplantacji płuc. Kolejnym obszarem pracy torakochirurga jest leczenie obrażeń klatki piersiowej, związanych z wypadkami komunikacyjnymi, postrzałami i innymi urazami. Współdziałając z pneumonologami przeprowadzają diagnostykę inwazyjną w chorobach układu oddechowego.

Operują także deformacje i guzy ściany klatki piersiowej. Poza tym diagnozują i leczą choroby opłucnej, błony surowiczej, której jedna blaszka pokrywa płuca, a druga wyściela klatkę piersiową od środka. Do schorzeń tych należą: nowotwory, ropniak czy odma. Do obowiązków torakochirurga należą też operacje przepony, mięśnia, który oddziela klatkę piersiową od jamy brzusznej. Mogą to być zmiany urazowe lub przepukliny. Torakochirurgia odgrywa ważną rolę w leczeniu nowotworów, urazów i zmian zapalnych przełyku, którego przeważający odcinek znajduje się w obrębie klatki piersiowej. Ponadto zajmuje się zmianami zapalnymi i guzami śródpiersia. We współpracy z neurologami torakochirurdzy leczą miastenię, chorobę która związana jest z patologią grasicy. W klatce piersiowej znajduje się jeszcze jeden narząd, o którym nie można zapomnieć - serce. Jednak operacje serca i dużych naczyń klatki piersiowej leżą już w zakresie kompetencji lekarzy odrębnej specjalności, a mianowicie kardiochirurgów. W wielu krajach natomiast istnieje specjalizacja z kardiotorakochirurgii, która obejmuje całość chirurgii klatki piersiowej.

Potrzebny torakochirurg

Jak widać w ramach torakochirurgii zawiera się leczenie i diagnozowanie wielu różnorodnych schorzeń. Jeśli masz jakieś niepokojące objawy i wydaje Ci się, że torakochirurg mógłby Ci pomóc, zgłoś się do swojego lekarza rodzinnego i powiedz mu o swoich obawach. Jeżeli stwierdzi, że istnieją odpowiednie wskazania, skieruje Cię do tego specjalisty.

