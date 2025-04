Od dłuższego czasu panuje trend, aby w leczeniu wykorzystywać to, co nam natura sama od siebie daje. Z powodzeniem stosujemy terapię światłem, wodą, kwiatami, kolorami, drzew. Rozwinęły się także terapie „zatrudniające” zwierzęcych terapeutów, np. dogoterapia (psy), onoterapia (osioł), felinoterapia (kot) i hipoterapia (koń). Kolejną z nich jest delfinoterapia, czyli wspomaganie procesu zdrowienia i funkcjonowania przez delfiny.

Co to jest delfinoterapia?



Delfinoterapia to przyjemna terapia łącząca w sobie elementy aquaterapii i animaloterapii,

polegająca na bezpośrednim kontakcie z delfinem. Osoby w niej uczestniczące pływają z nim, bawią się wspólnie, wykonując przy tym indywidualnie dobrane ćwiczenia w wodzie. Ten rodzaj leczenia zapoczątkował psycholog Dawid Nathanson, podkreślając istotę zamiany smutnego gabinetu lekarskiego czy rehabilitacyjnego, na przyjemne miejsce, jakim jest basen z ciepłą wodą. Środowisko wodne jest bardzo przyjazne człowiekowi. Pozwala się odprężyć, a jednocześnie wykonywać ruchy wcześniej niemożliwe lub trudne do wypracowania (odciążenie). Ponadto, trzeba wiedzieć, że w terapii uczestniczy cała rodzina, więc jest to istotny czynnik psychologiczny wspierający chorego. Np. rodzice dzieci są również uczeni nowych ćwiczeń i sposobów współpracy z dzieckiem, co integruje całą familię. Nad wszystkim czuwają wyspecjalizowani terapeuci. Terapia trwa kilkadziesiąt minut, po to by nie przemęczać pacjenta. Kontakt ze zwierzęciem jest bardzo emocjonujący i motywujący, stąd też często delfinoterapia to „nagroda” za trudy kilkugodzinnych ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Co delfin „daje” człowiekowi?



Delfin wysyła fale ultradźwiękowe. Ich wpływ na nasz organizm jest pozytywny, ponieważ

przyspieszają jego regenerację i odbudowę komórek. Delfin jest radosnym stworzeniem, toteż zabawy z nim poprawiają nastrój, otwierają i pomagają zapomnieć o dysfunkcjach fizycznych. Ponadto sama woda działa odciążająco na ciało i o wiele prościej można się wtedy poruszać.

Podczas zabawy z delfinem, jak również samego wysiłku fizycznego w basenie, dochodzi w organizmie do wyrzutu endorfin, które działają relaksująco i przeciwbólowo, ułatwiają oddychanie, co też sprzyja poprawie funkcji motorycznych ciała i jednocześnie stymuluje

nastrój. Delfin w niewytłumaczalny sposób „porozumiewa” się niewerbalnie z otoczeniem, co też odbierane jest przez pacjenta.

Komu zaleca się delfinoterapię?



Jeśli chodzi o delfinoterapię, nie ma do niej żadnych ograniczeń ani wiekowych, ani

fizycznych. Może stosować ją każdy. Polecana jest w szczególności:

dzieciom z autyzmem (autyzm dziecięcy, zespół Aspergera, Retta)

ludziom z mózgowym porażeniem dziecięcym,

ludziom po udarach,

osobom chorującym na stwardnienie rozsiane,

dzieciom z zespołem Downa i innymi wadami wrodzonymi i chorobami genetycznymiludziom z upośledzeniem umysłowym,

osób z zahamowaniem rozwoju,

chorych psychicznie np. na depresję, otępienie, uzależnienia, ADHD, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, lękowe,

ludziom niedosłyszącym i głuchym, mającym problemy z mową,

ludziom niewidomym, niedowidzącym i ociemniałym,

ludzi we wstrząsie pourazowym, które przeżyły traumę,

ludzi z różnymi chorobami neurologicznymi, których wszystkie nie sposób wymienić,

w stadiach terminalnych chorób np. nowotworów – o ile stan ogólny na to pozwala, decyduje lekarz.

Niestety w Polsce jeszcze brak ośrodków rehabilitacyjnych oferujących delfinoterapię. Polscy

pacjenci korzystają jednak z wyjazdów zagranicznych na specjalne turnusy np. na Ukrainę i

do Turcji. Pierwszy ośrodek z delfinami ma powstać na Śląsku, ale z powodu braku funduszy

jego budowa jest odraczana z roku, na rok (Górnośląskie Centrum Delfinoterapii).