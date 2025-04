Światło LED przyszłością światłoterapii

Światłoterapia liczy tyle lat ile medycyna, już w starożytnych kulturach wykorzystywano lecznicze właściwości promieniowania słonecznego. Leczenie światłem liczące kilka tysięcy lat tradycji miało okresy szczególnego rozkwitu. Należy przy tym podkreślić, że ta naturalna nieinwazyjna metoda terapii jest działem medycyny klasycznej, a nie leczenia alternatywnego.

Obecnie również możemy mówić o renesansie światłoterapii. Ma na to wpływ ogromny postęp technologiczny, zastosowanie diod elektroluminescencyjnych (LED) i rewelacyjne działanie światła LED, potwierdzone wieloletnimi badaniami NASA i różnych ośrodków medycznych, m.in. Medicine College w Wisconsin.

Rewelacyjność terapii światłem LED przejawia się w ogromnym spektrum jej działania i wysokiej skuteczności. Są to:

profilaktyka ogólna

leczenie wszystkich układów i organów

działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne

działanie antydepresyjne i antystresowe

rekonwalescencja

fotoodmładzanie (anti-aging) – przeciwdziałanie procesom starzenia

Najbardziej korzystne działanie dla organizmu ma światło podczerwone (bliska podczerwień 880 nm), ponieważ najgłębiej wnika w tkankę, a zaraz potem światło czerwone (640 nm), jak emituje medolight. Ale w zakresie dermatologii i kosmetologii obok światła czerwonego bardzo skuteczne jest światło niebieskie (470) i zielone (530 nm). Niebieskie światło ze względu na działanie bakteriobójcze niszczy w zarodku bakterie, które są przyczyną trądziku i wielu dolegliwości nie tylko skórnych, światło zielone razem ze światłem czerwonym jest skuteczne w zwalczaniu cellulitu, rozstępów, blizn pooperacyjnych, a także likwidowaniu zmarszczek, „pajączków”. Synergiczne działanie światła czerwonego, niebieskiego i zielonego w połączeniu z regularnym ich stosowaniem znakomicie zastępuje w kosmetologii botoks.

Jaki jest mechanizm działania terapii światłem czerwonym i podczerwonym?

Niedostatek światła w organizmie sprawia, że liczne enzymy i hormony obniżają swoją aktywność i dochodzi do pogorszenia procesów biochemicznych, które służą przyswajaniu substancji odżywczych i budowie tkanek. Podczas naświetlania światło czerwone i podczerwień przenika w głąb skóry i uruchamia szereg reakcji w komórce. Fundamentalne znaczenie ma synteza tlenku azotu (NO), który jest motorem mnóstwa innych pozytywnych dla organizmu reakcji. Tlenek azotu rozszerza naczynia krwionośne, dzięki czemu po całym organizmie może swobodnie krążyć tlen. Komórki zostają dotlenione, a w mitochondriach komórkowych powstają zapasy energii, wykorzystywane do prawidłowego funkcjonowania komórki, a w razie jakichkolwiek dolegliwości do ich zwalczania.

NO przede wszystkim chroni przed zawałem serca (działa jak nitrogliceryna), reguluje ciśnienie tętnicze, stymuluje cały układ hormonalny człowieka, obniża cholesterol, jest neuroprzekaźnikiem – przekazuje impulsy nerwowe do wszystkich układów, poprawia pamięć i przyspiesza procesy kojarzenia.

Bardzo istotne jest działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne światła czerwonego i podczerwieni. Pod wpływem światła zwiększa się poziom substancji chemicznych, takich, jak np. endorfiny, nazywane hormonami szczęścia, czy wewnętrzną morfiną, które powstrzymują sygnały bólowe, podwyższając próg bólu.

Bardzo ważne w światłoterapii jej holistyczne działanie, np. zwalczając ból nie traktuje tylko objawów, ale uruchamia cały proces leczenia, stymuluje własne siły obronne organizmu, żeby usunąć przyczyny choroby.

Terapia laserowa a terapia z zastosowaniem diod LED

Naukowcy z Medical College of Wisconsin badali, jak zastosowanie LED diod zamiast terapii laserem wpłynie na jakość leczenia. Wg Harry’ego T. Whellana, profesora neurologii i dyrektora medycyny hiperbarycznej w Medical College of Wisconsin: Leczenie z zastosowaniem światła LED jest ogromnym postępem. LED nie rozgrzewają tak tkanek jak lasery, ponieważ wykorzystują lepszy zakres podczerwieni i penetrują tkanki głębiej. Lasery działają bardziej na określony punkt, a LED diody traktują całe ciało. Jest to bardzo korzystne w leczeniu pacjentów z bardzo poważnymi oparzeniami, ciężkimi ranami, komplikacjami po chemioterapii i radioterapii, gdzie duża część ciała objęta jest działaniem terapii. Terapia LED jest bardzo skuteczna w leczeniu owrzodzeń skóry spowodowanych cukrzycą, oparzeń, uszkodzeń skóry w obrębie jamy ustnej spowodowanych terapią przeciwnowotworową. Im dłuższa fala świetlna, bardziej czerwone światło, tym głębiej dociera ono do tkanek – mówi doktor Whellan. Promienie światła bliższej podczerwieni emitowane przez LED są dłuższe (i tym samym lepsze) niż laserowe. Doktor Whellan twierdzi, że ta ulepszona terapia może być rozszerzona do leczenia guzów i uszkodzeń mózgu. Światło LED jest wykorzystywane do aktywacji, podniesienia efektywności czułych na światło środków chemioterapeutycznych do zniszczenia komórek rakowych. Światło LED jest również wykorzystywane bez leków do stymulowania znajdujących się w komórce substancji chemicznych do leczenia i regeneracji tkanek. LED reaguje z cytochromami w ciele. Cytochromy to takie części komórki, które reagują na światło i kolor. Kiedy cytochromy są uaktywnione, ich energia się podnosi, co powoduje przyrost tkanek i ich regenerację. Potencjał do regeneracji tkanek, mięśni, mózgu i kości daje nadzieję pacjentom na wyleczenie takich przypadków, które do tej pory wydawały się nieuleczalne.

Na rynku znajduje się wysokiej jakości urządzenie medyczne z LED diodami medolight zatwierdzone zgodnie z dyrektywą UE do kontaktowej światłoterapii (do naświetlania z bliskiej odległości 0-5 mm) w zakresie światła czerwonego i bliskiej podczerwieni, światła niebieskiego, i urządzenie do kontaktowej koloroterapii do zastosowania w kosmetologii.

