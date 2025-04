Zmiany chorobowe w kościach mogą mieć różne przyczyny. Najczęściej są to zaburzenia hormonalne, zła dieta, naturalne procesy starzenia się tkanek. Wszystko to może może sprawić, że kościec straci swoją gęstość i stanie się podatny na złamania – taki stan najczęściej oznacza osteoporozę. Aby potwierdzić lub wykluczyć tę chorobę wykonuje się badanie densytometryczne.

Jak zdiagnozować osteoporozę?

Reklama

Dla kogo?

Badanie to zalecane jest głównie paniom w okresie menopauzy (znajdują się one w grupie największego ryzyka zachorowania na osteoporozę) oraz mężczyznom po siedemdziesiątce. Wykonuje się je również w przypadku schorzeń związanych z utratą masy kostnej (np. choroby reumatyczne, choroby nerek, zaburzenia hormonalne), oraz w przypadku długotrwałego stosowania leków steroidowych.

Jak ustrzec się przed rozwojem osteoporozy?

Jak wygląda badanie?

W czasie jego trwania pacjent leży na stole nad którym znajduje się aparat generujący promieniowanie rentgenowskie. Urządzenie to połączone jest z komputerem, a na jego monitorze wyświetla się zarejestrowany obraz. Badanie jest zupełnie bezbolesne i trwa od 10 do 30 minut. Choć bezpieczne, nie wykonuje się go u kobiet w ciąży. Ze skierowaniem od lekarza POZ lub ortopedy wykonasz je nieodpłatnie (prywatnie koszt: ok. 100 zł).

Reklama

Na czym polega badanie gęstości kości?