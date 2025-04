Kiedy w latach dziewięćdziesiątych firmy kosmetyczne wprowadzały kosmetyki do polskich aptek, farmaceuci (zwłaszcza starszej daty) bardzo sceptycznie podchodzili do tego tematu. Dzisiaj każda dobra apteka ma w swojej ofercie dermokosmetyki przynajmniej kilku producentów.

Kosmetyki – z drogerii czy z apteki?



Pacjenci najchętniej kupują kosmetyki w aptece, mimo że w drogerii albo markecie mogliby dokładniej zapoznać się z ofertą i informacjami zawartymi na opakowaniach. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest prosta: w aptece farmaceuci zawsze odpowiednio doradzą i dobiorą właściwy kosmetyk. Osoby, które raz zdecydowały się zakupić kosmetyk apteczny, bardzo rzadko wracały do produktu drogeryjnego, mimo że był w dużo niższej cenie.

Dlaczego z apteki?



Firmy zajmujące się produkcją dermokosmetyków regularnie organizują szkolenia dla farmaceutów. Takie szkolenia odbywają się dość często, niekiedy nawet co kilka tygodni. Przedstawia się na nich wyniki przeprowadzonych badań dermatologicznych i prezentuje się obecne na rynku kosmetyki, w tym najnowsze produkty. Farmaceuci mają wtedy możliwość bezpośredniego zapoznania się z preparatami. Mogą sprawdzić ich konsystencję i zapach, a także przekonać się, czy kosmetyk dobrze się wchłania.

W wielu aptekach dermokosmetyki mają swoje specjalne miejsce – nie stoją wśród leków dostępnych bez recepty i suplementów diety. Znajdują się na osobnych półkach za ladą, bądź też na regałach zaraz obok wejścia do apteki, gdzie dostaje się koszyk i można zapoznać się z pełną ofertą. Taki układ jest najczęściej spotykany w aptekach znajdujących się w centrach handlowych.

Działanie dermokosmetyków



Wiele dermokosmetyków nie tylko poprawia urodę, ale także rozwiązuje problemy dermatologiczne. Takie kosmetyki często uzupełniają kurację lekami i są polecane, a nawet przypisywane na receptach przez lekarzy-dermatologów. Pediatrzy coraz częściej rekomendują pacjentom stosowanie kosmetyków aptecznych, np. emolientów – produktów leczniczych przeznaczonych do skóry atopowej.

Na półkach w aptece można zobaczyć bardzo szeroki wachlarz produktów właściwie na każdy problem dermatologiczny. Niemal każda firma oferuje kremy przeciwzmarszczkowe, preparaty przeznaczone do skóry atopowej czy też przetłuszczającej się, skłonnej do trądziku. W sezonie wiosenno-letnim można w aptece kupić produkty z filtrami przeciwsłonecznymi – są one najczęściej koloru pomarańczowo-białego.

Dermokonsultacje



Wybierając dermokosmetyk należy zastanowić się, do czego ma on nam służyć – to w dużej mierze zależy również od rodzaju naszej skóry. W przypadku wątpliwości warto skorzystać z dermokonsultacji, które cyklicznie odbywają się w wybranych aptekach. Podczas takiej dermokonsultacji nasza skóra zostanie przebadana, a dermokonsultantka dobierze odpowiedni produkt.

Autor: mgr farm. Kamil Szymczak