Proste zasady diety DASH

Wiedząc, jak ważne są zasady zdrowego żywienia, eksperci opracowali specjalną dietę dla osób z nadciśnieniem – Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH). Mogą ją stosować także osoby, które nie cierpią na tę chorobę, ale pragną zmienić swoje życie.

Zasady diety są bardzo proste, a po kilku tygodniach stosowania „wchodzą w krew”, stając się naturalnym elementem codziennego odżywiania.

Twórcy diety zalecają:

spożywaj 6 porcji produktów zbożowych dziennie, przy czym białe pieczywo i makaron zastąp chlebem razowym i brązowym ryżem,

przygotowując dania, wybieraj chude mięsa i ryby,

nie rezygnuj z nabiału – zaleca się spożywanie chudego mleka i jogurtów,

tłuszcze zwierzęce zamień na roślinne, np. oliwę z oliwek lub olej rzepakowy,

zwiększ ilość spożywanych warzyw i owoców – są one doskonałą przekąską, deserem, a nawet uzupełnieniem głównego posiłku,

nie musisz rezygnować ze słodyczy – od 2 do 3 porcji w tygodniu nie wpłynie negatywnie na twój organizm.

Pamiętaj, że zmieniając nawyki żywieniowe, regularnie uprawiając sport i redukując masę ciała możesz poprawić swoją atrakcyjność, ale co ważniejsze – znacząco wpłynąć na samopoczucie oraz zdrowie.

Konkurs dla DASHowców

W celu zachęcenia wszystkich do wprowadzania zmian w codziennym jadłospisie, program „Cała Polska leczy nadciśnienie” przygotował konkurs na „SmaDASHny posiłek”, gotowany według przepisu opartego o zasady diety DASH. Wystarczy zapoznać się z materiałami edukacyjnymi szczegółowo opisującymi dietę dla nadciśnieniowców (www.e-medycyna.pl/cpln) oraz stworzyć własny przepis na autorskie danie zgodne z wytycznymi diety. Do wygrania m. in. roczna obecność autorskiego przepisu w menu restauracji Green Way. Do zabawy można włączyć się poprzez aplikację: http://apps.facebook.com/twojedaniedash/.

