Podejrzewa się, że przyczyn takiego stanu można szukać zarówno w skłonnościach dziedzicznych, jak i czynnikach związanych ze środowiskiem zewnętrznym. W latach sześćdziesiątych XX wieku zaledwie 5% społeczeństwa chorowało na atopowe zapalenie skóry (AZS). O tego czasu liczba chorych dramatycznie rosła. W latach 70-tych wynosiła 9%, a w 90-tych już 14%. Obecne dane epidemiologiczne podają, że w niektórych krajach zachodnich już nawet co piąta osoba cierpi na atopowe zapalenie skory.

W Polsce AZS występuje u ok. 5% dzieci w wieku 3-18 lat oraz u 1,4% dorosłych. W dużych miastach, takich jak Warszawa czy Łódź choroba ta dotyczy odpowiednio 9,5% i 9,1% populacji. U połowy chorych pierwsze objawy choroby pojawiają się jeszcze w okresie niemowlęcym, u jednej trzeciej choroba zaczyna się przed 5 rokiem życia, a u pozostałych po tym okresie. Atopowe zapalenie skóry może ujawnić się także dopiero w wieku dorosłym, ale taka sytuacja ma miejsce niezmiernie rzadko.

Niestety aż u 80% dzieci z atopowym zapaleniem skory w późniejszym wieku rozwija się astma oskrzelowa lub alergiczny nieżyt nosa. Na całe szczęście objawy skórne w zdecydowanej większości ulegają znacznej poprawie wraz z wiekiem.

Jednym z najważniejszych czynników zaostrzających atopowe zapalenie skóry są predyspozycje genetyczne. Dlatego jeśli choć jedno z rodziców choruje na atopowe zapalenie skóry szansa, że u jego dziecka wystąpią objawy choroby jest zdecydowanie większa niż w populacji ogólnej.

Wiele czynników zewnętrznych może zaostrzać przebieg choroby, dlatego tak ważne jest ich unikanie. Do czynników takich należą przede wszystkim:

podrażnienia mechaniczne,

alergeny wziewne (kurz, wełna),

alergeny pokarmowe,

detergenty,

drapanie swędzących zmian, które dodatkowo pogarsza stan skóry,

infekcje,

czynniki psychiczne i stres.

Ogromne znaczenie odgrywają także czynniki zewnętrzne. Zaliczamy do nich różnego rodzaju alergeny pokarmowe, które maja największe znaczenie u niemowląt i małych dzieci, alergeny wziewne (kurz, pleśnie) u starszych dzieci oraz alergeny kontaktowe, których znaczenie rośnie wraz z wiekiem chorego. Oprócz czynników uczulających znaczenie mają także infekcje, np. zakażenie gronkowcem złocistym.

Każdy chory jest inny i dlatego na początku najważniejsza jest obserwacja indywidualnych objawów alergii. Im więcej wiemy o chorobie tym łatwiej unikać czynników i sytuacji które pogarszają jej przebieg.

