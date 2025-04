Na nieswoiste choroby zapalne jelit w krajach zachodnich cierpi 1 osoba na 500 mieszkańców. Według innych opracowań 1 na 250 mieszkańców (szczególnie w Wielkiej Brytanii). Nie jest więc to rzadki problem. Wielu ludzi zastanawia się, jakie są przyczyny powstawania tych ciężkich schorzeń. Niestety, nikomu do tej pory nie udało się znaleźć pełnej odpowiedzi.

Jak dochodzi do zapalenia jelit?

Przyczyny powstawania nieswoistych schorzeń zapalnych jelit dotychczas nie zostały do końca poznane. Brane są pod uwagę czynniki genetyczne ( za którymi przemawia rodzinne występowanie choroby), środowiskowe ( różnice w występowaniu choroby w różnych regionach geograficznych) oraz zaburzenia immunologiczne.

Według koncepcji immunologicznej za podłoże nieswoistych chorób zapalnych jelit przyjmuje się toczący się proces zapalny w świetle jelit. Proces ten jest wywoływany przez nieznany czynnik - cząsteczkę zawartą w pożywieniu bądź infekcję (bakteryjną lub wirusową).

Kaskada niepożądanych reakcji

Następnie oddziaływanie czynników środowiskowych oraz genetycznych wraz z florą jelitową prowadzi do aktywacji komórek układu odpornościowego obecnych w ścianie jelita. Zostaje więc naruszona równowaga pomiędzy czynnikami pro- oraz przeciwzapalnymi. Dlatego też w terapii choroby Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego zastosowanie znajdują leki immunosupresyjne. Pozwalają one między innymi na przywrócenie równowagi układu immunologicznego.

Nikotyna - sprzymierzeniec czy wróg?

Ciekawe doniesienia dotyczą palenia tytoniu. Otóż, okazuje się, że nikotynizm wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na chorobę Crohna, zaś zmniejsza ryzyko wystąpienia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Ponadto, badania przeprowadzone w Holandii pokazały związek pomiędzy zachorowaniami na nieswoiste choroby zapalne jelit, a spożywaniem czekolady, piciem coca- lub pepsi-coli oraz żuciem gumy. Spożywanie natomiast owoców cytrusowych (pomarańczy, grejpfrutów, cytryn) według powyższych badań zmniejszało ryzyko zapaleń jelit.

Dotychczas nie określono, jaki czynnik jest odpowiedzialny za powstawania nieswoistych chorób zapalnych jelit. Sugeruje się jednak, że głównym winowajcą jest nowoczesny styl życia oraz związane z nim zachowania i przyzwyczajenia.

