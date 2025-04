Jak zapobiegać nadwrażliwości zębów?

Nadwrażliwość zębów może być związana z leczeniem stomatologicznym (techniki protetyczne, systemy do wytrawiania zębów, wybielanie) lub wynikać z genetycznie cienkiego biotypu dziąsła, co może prowadzić do obnażania szyjek zębowych i następczej nadwrażliwości. Na to schorzenie może mieć również wpływ nieprawidłowe szczotkowanie zębów, zaciskanie zębów lub zgrzytanie nimi.

Jak się przejawia nadwrażliwość zębów?

Nadwrażliwość zębów to dyskomfort, ból spowodowany starciem powierzchni zęba – utratą szkliwa lub odsłonięciem tkanki dziąsła (recesje). U osób dorosłych najczęstszą przyczyną nadwrażliwości zębów jest odsłonięcie korzeni wskutek cofania się dziąseł. Korzenie nie są chronione szkliwem, co powoduje odsłonięcie tysięcy niewielkich kanalików prowadzących do ośrodka nerwowego zęba (miazgi). Oddziaływanie na nie ciepła, zimna lub nacisku objawia się bólem.

Nie należy lekceważyć nadwrażliwości zębów, ponieważ może to być przyczyną innych problemów zdrowotnych jamy ustnej, zwłaszcza wówczas, gdy szczotkujemy zęby niestarannie i krótko (ze względu na ból). Zwiększa to ryzyko rozwoju próchnicy zębów i choroby przyzębia, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do utraty żywotności zębów.

Jak walczyć z nadwrażliwością zębów?

Jeżeli cierpimy z powodu nadwrażliwości zębów, powinniśmy w pierwszej kolejności udać się do stomatologa. Nadwrażliwość zęba można wyleczyć fluorkowymi żelami (do nakładania na zęby) lub płukankami. Można również zastosować – w gabinetach stomatologicznych – specjalne lakiery lub preparaty znoszące nadwrażliwość (wiążące chemicznie lub na światło).

Natomiast w profilaktyce domowej można stosować pasty do zębów o niskiej zawartości środka ściernego, specjalnie przeznaczone dla zębów nadwrażliwych. Dodatkowo można stosować płyny do płukania znoszące nadwrażliwość, a w przypadku tendencji do obnażania szyjek zębowych – żele i maści do masażu dziąseł. Warto zapytać stomatologa, jakie produkty łagodzące nadwrażliwość zębów będą odpowiednie w danym przypadku.

Jak zapobiegać nadwrażliwości zębów?

Profilaktyka nadwrażliwości zębów polega przede wszystkim na stosowaniu odpowiedniej pasty oraz szczoteczki. W przypadku pasty do zębów, w pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę na poziom jej ścieralności. Właściwie dobrana pasta do zębów przeznaczona specjalnie dla zębów nadwrażliwych powinna charakteryzować się niską zawartością środka ściernego. Poziom ścieralności nie może być zbyt duży, ponieważ używając takiej pasty możemy spowodować zmniejszenie grubości szkliwa, co może prowadzić do odsłonięcia zębiny. Równie ważną sprawą, na którą należy zwrócić uwagę przy wyborze pasty, jest wysoka zawartość fluoru, który remineralizuje struktury twarde zęba.

Bardzo duże znaczenie we właściwej pielęgnacji nadwrażliwych zębów ma również dobór szczoteczki. Używanie szczoteczki ze zbyt twardym włosiem może prowadzić do podnoszenia się linii dziąseł i tym samym do odsłaniania niechronionej przez szkliwo powierzchni zębiny. Warto więc stosować szczotki o średnim włosiu. Trzeba także pamiętać o regularnej zmianie szczoteczki na nową – nie rzadziej niż co 10-12 tygodni.

Warto również pamiętać o zachowaniu odpowiedniej techniki mycia zębów. Niewłaściwe szczotkowanie lub zbyt energiczne szczotkowanie mogą prowadzić do starcia powierzchni zębów, co z kolei spowoduje ich nadwrażliwość. Należy więc myć zęby techniką wymiatania, a nie poziomego szorowania.

Wybielanie zębów a ich nadwrażliwość

Przyczyną starcia (utraty) powierzchni zębów mogą być także klamry uzupełnień protetycznych oraz aparaty ortodontyczne. Również wybielanie zębów może być zabiegiem znacząco zwiększającym ich nadwrażliwość. Dobranie odpowiedniego rodzaju środka wybielającego (jego stężenie), odpowiedni typ lampy do wybielania, właściwe zasady postępowania pozabiegowego, a przede wszystkim kryteria kwalifikacji do zabiegu mogą zapobiec nadwrażliwości zębów.

