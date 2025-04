Kiedy krwawi z przewodu pokarmowego...

Krwawienie z przewodu pokarmowego jest stosunkowo częstym problemem, jest jedną z częstszych czy czyn pobytów w szpitalu i zgonów. Lekarze rozróżniają dwa rodzaje krwawień z przewodu pokarmowego – pierwsze występujące częściej i niestety bardziej niebezpieczne zlokalizowane w górnym odcinku przewodu pokarmowego a dokładnie w przełyku, żołądku i początkowej części dwunastnicy. Drugi rodzaj to krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego – występuje ono wtedy gdy miejsce krwawienia znajduje się w jelicie cienkim i grubym. Najczęściej jego przyczyną są guzki krwawnicze (powszechnie nazywane hemoroidami).

Najczęściej krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego jest spowodowane wrzodem żołądka lub dwunastnicy. Drugim co do częstości powodem jest zapalenie błony śluzowej żołądka spowodowanej albo nadużywaniem leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, częstym spożywaniem alkoholu. Inne rzadziej spotykane to rak żołądka, przełyku, choroba refleksowa przełyku, żylaki przełyku u osób z marskością wątroby. Te ostatnie są najbardziej niebezpieczne, ponieważ aż 50 % chorych umiera.

Czasami pomimo braku samej choroby w przewodzie pokarmowym i tak dochodzi do krwawienia. Jeśli we krwi jest mało płytek krwi, które odpowiadają za prawidłowe zasklepianie mini otworów w naczyniach i zatrzymują krwawienie z ran, to może dojść do krwawienia nawet ze zdrowej błony śluzowej żołądka, chociaż jak można się domyśleć szybkiej stanie się to u osób z wrzodami lub zapaleniem. Podobnie przewlekłe przyjmowanie aspiryny czy to ze względu na jej działanie przeciwbólowe czy też zmniejszające agregację (zlepianie) płytek krwi często przyczynia się do krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Objawy

Pierwszym objawem krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego, może być zasłabnięcie, zawroty głowy, osłabienie, obniżenie ciśnienia. Jeśli krwawienie jest bardzo duże to mogą wystąpić krwiste wymioty – najczęściej jeśli przyczyna są żylaki przełyku. Częściej jednak pojawiają się tzw. wymioty fusowate – przypominające swoim wyglądem fusy od kawy albo herbaty. Innym bardzo ważnym objawem są smoliste stolce – czyli stolce zawierające hemolizowaną ("przetrawioną") krew. Występują one wtedy gdy utrata krwi jest większa niż 100 ml. Ale uwaga stolce mogą być także czarne jak smoła po określonych pokarmach, w czasie przyjmowania preparatów żelaza; i wówczas wcale nie oznaczają krwawienia. Czasami nie można stwierdzić ,że występuje krwawienie np. z wrzodu, bo jest ono małe. Warto wtedy wykonać badanie kału na krew utajoną. Badanie takie powinno się wykonać trzy razy, aby zwiększyć jego wartość diagnostyczną. Jeśli badani to stwierdzi obecność krwi to niezwłocznie należy wykonać gastroskopię.

