Sucha skóra to nie koniec świata!

Posiadanie suchej skóry jest uwarunkowane genetycznie. Nie oznacza to jednak, że panie z tym typem skóry są skazane na ciągłe uczucie swędzenia, szorstkości dotyku oraz łuszczenie się naskórka. Prawidłowa pielęgnacja pozwoli uniknąć tych przykrych dolegliwości.

Co sprawia, że skóra jest sucha?

Skóra skupia w sobie około 15-20% wody znajdującej się w organizmie. Staje się ona sucha w przypadku, gdy z wierzchniej warstwy naskórka paruje zbyt dużo wody, a skóra nie nadąża jej dostarczać. Jeśli stan taki trwa zbyt długo, uszkadza się kolagen i elastyna budująca warstwy skóry. Skóra nie jest w stanie prawidłowo się odbudować i jej stan się pogarsza. Jest jeszcze bardziej sucha, łuszcząca i pomarszczona.

Unikaj solarium i długich gorących kąpieli

Zaniedbana sucha skóra podatna jest na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. W powierzchownych warstwach skóry powstają pęknięcia, w które z łatwością dostają się bakterie. Czasami przyczyną suchości jest choroba, np. atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, bielactwo. Najczęściej jednak powodem kłopotów ze skórą jest suche powietrze - na przykład w klimatyzowanych pomieszczeniach. Niekorzystnie na skórę wpływają częste wizyty w solarium. Nie powinno się także zażywać długich gorących kąpieli ani przebywać długo na basenie z mocno chlorowaną wodą. Czasami w skórze jest niewystarczająca ilość tłuszczów odpowiedzialnych za jej prawidłowe nawodnienie. Niedobór lipidów jest czasami zaburzeniem rodzinnym.

Warto wiedzieć: Czy odżywianie na wpływ na suchość skóry?

Co pić?

Sucha skóra może być objawem nieprawidłowego nawadniania organizmu. Podstawowe zapotrzebowanie organizmu na płyny to około 1,5-2 litrów na dobę. Najlepiej pić wodę niegazowaną lub przegotowaną. Może też być słaba herbata czy kawa. Natomiast soki wysokosłodzone i napoje typu cola czy oranżada zamiast nawadniać organizm wysuszają go. Przy nadmiernym parowaniu w upalne dni czy przy gorączce trzeba zwiększyć ilość przyjmowanych płynów. Dzięki temu skóra będzie jędrna i elastyczna.

Dieta dla suchej skóry

Niedobory witamin A, D, E, K, B 5 , B 6 mogą również wpływać na stan skóry. Istotne jest spożywanie kwasów nienasyconych tłuszczowych. Ich niedobory zaburzają budowę włókien kolagenowych i upośledzają transport witamin. Warto więc dietę urozmaicić o ryby morskie, orzechy, tłuszcze roślinne oraz warzywa i owoce. Można też zakupić dodatkowo suplementy diety zawierające witaminy i kwasy nienasycone.

Dowiedz się więcej: Dieta śródziemnomorska - dlaczego jest zdrowa?

Reklama