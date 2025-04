Łysienie androgenowe jest najczęstszym rodzajem łysienia i jest ono uwarunkowane genetycznie. Cierpią na nie zarówno kobiety, jak i mężczyźni, choć mężczyźni o wiele częściej, stąd inna nazwa - łysienie typu męskiego.

Testosteron a problem łysienia

U większości mężczyzn łysieniu towarzyszy nadmierne wydzielanie łoju, za co odpowiedzialne są męskie hormony płciowe - androgeny, a konkretnie testosteron.

Negatywny wpływ androgenów na proces łysienia jest bezdyskusyjny, a najlepszym przykładem jest fakt, że mężczyźni kastrowani przed okresem dojrzewania płciowego nigdy nie łysieją.

Testosteron pod wpływem enzymu 5 alfa-reduktazy ulega przekształceniu w substancję - dihydrotestosteron, która działa niszcząco na mieszki włosowe, szczególnie na czubku głowy. Pod jej wpływem mieszki włosowe ulegają tak zwanej miniaturyzacji, w efekcie czego cykl włosowy skraca się, a włosy z normalnych stają się cienkie czyli meszkowe i następnie całkowicie wypadają. Od początku procesu obserwuje się także stopniowy zanik mieszków włosowych i osłabienie ich ukrwienia.

Objawy łysienia

Łysienie zaczyna się od okolic skroniowo-czołowych, następnie czupryna przerzedza się w obrębie szczytu głowy. Powstaje klasyczna łysina tzw. tonsura. Te ogniska mogą się połączyć i rozszerzać na boczne części głowy, doprowadzając do całkowitej utraty włosów. Wyodrębniono kilka typów łysienia u mężczyzn (tzw. skala Hamiltona): od zachowanego owłosienia skóry głowy, poprzez głębokie zakola do całkowitego zlania się ognisk z objęciem części bocznych.

Kiedy zaczynają łysieć chłopcy w wieku 16-18 lat, proces wypadania włosów postępuje szybko i w krótkim czasie dochodzi widocznego wyłysienia na szczycie głowy. Gdy proces rozpoczyna się ok. 40 roku życia jest szansa, że zatrzyma się na zakolach.

Jak temu zaradzić?

Obecnie istnieje coraz więcej technik pozwalających na zahamowanie procesu wypadania włosów u mężczyzn. Terapia najczęściej opiera się na hamowaniu działania hormonu 5-alfa reduktazy, który jest odpowiedzialny z kolei za przekształcenie testosteronu w dihydrotestosteron. Ten ostatni jest głównym czynnikiem powodującym wypadanie włosów u mężczyzn.

Przyczyną łysienia typu męskiego jest więc przede wszystkim hormon 5-alfa reduktaza. Im więcej występuje go w organizmie, tym wcześniej rozpoczyna się proces łysienia, stąd nawet chłopcy w liceum mogą już zauważyć u siebie powstające zakola.

