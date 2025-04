Amerykański ewolucjonista Jerry Coyne wykłada biologię ewolucyjną, specjalizację i analizę genetyczną na Uniwersytecie Chicago. Znany jest z ostrej krytyki tzw. „inteligentnego projektu”, który zakłada, że kreatorem wszechświata i wszystkich organizmów jest wyższa siła sprawcza.

Na otwartym spotkaniu organizowanym przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej Jerry Coyne opowie, dlaczego nauka nie może pogodzić się z religią oraz jakie fakty ewolucji darwinowskiej są sprzeczne z wiarą w Boga.

Jerry Coyne zajmuje się także publicystyką naukową, pisze na łamach The New York Times, The Times Literary Supplement i The New Republic. W 2009 roku wydał książkę “Ewolucja jest faktem” (wydana również w Polsce), która jest zebraniem informacji nt. ewolucji darwinowskiej.

– Spór dotyczący tego, czy wiarę i naukę można pogodzić jest równie stary i intensywny, jak konflikt ewolucjonizmu z kreacjonizmem. W naszym kraju to szczególnie drażliwe kwestie, warto jednak posłuchać jaką opinię na ten temat ma nasz wybitny gość – komentuje dr Konrad Maj, psycholog SWPS, organizator spotkania.

Wykład w Księgarni Psyche zorganizowany jest przez Klub Sceptyków Polskich, portal Racjonalista.pl oraz SWPS. Wstęp wolny.

Źródło: SWPS

