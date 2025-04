Dysonans poznawczy – lubię palić i nie chcę palić

Nauka palenia, czyli wytwarzanie się uzależnienia, jest procesem poznawczym połączonym z wytwarzaniem określonych schematów zachowań. Kiedy chcemy rzucić palenie mówimy sobie, że nie chcemy palić i palenie jest złe. Powstaje w nas wówczas system, który reaguje w taki sposób, że obraz siebie jako osoby palącej staje się powoli obrazem „ja” zagrażającym własnemu zdrowiu.

Obrona „ja” i rozładowanie tego dysonansu poznawczego (różnicy między przyjemnością płynącą z palenia oraz myśleniem, że palenie jest złe) wymaga uruchomienia mechanizmów obronnych, takich, jak: zaprzeczanie, racjonalizacja, wyparcie.

Umysł przetwarza informację w ten sposób, aby informacje analizowane były zgodne z dotychczasową wiedzą. Inaczej powstaje dysonans poznawczy, który jest nieprzyjemny. Egotyzm i egocentryzm służący obronie tożsamości utrudnia negatywne spojrzenie na siebie, jako palacza.

Reklama

Siła umysłu

Głównym punktem zwrotnym jest zmiana myślenia o papierosach poprzez edukację. Zrozumienie zagrożeń związanych z paleniem pomaga w rozładowaniu dysonansu poznawczego i zminimalizowaniu zagrożenia powrotu do uzależnienia.

Taka edukacja mająca na celu zmianę myślenia jest modelem idealnym, do którego asymptotycznie winniśmy dążyć. Główną rolę w tej edukacji powinni pełnić lekarze rodzinni, zdajemy jednak sobie sprawę z braku czasu na takie postępowanie w codziennej praktyce. Z pomocą przychodzą różne kampanie społeczne, plakaty, ulotki i informatory. Nie powinno ich zabraknąć w gabinecie lekarskim każdej specjalności.

Co jest przyczyną nieudanych prób rzucenia nałogu?

Większość palaczy, zanim trwale wyleczy się z uzależnienia od nikotyny, podejmuje kilkakrotnie próbę leczenia lub autoterapii. Każda z tych prób stanowi pewien cykl procesów decyzyjnych i poznawczych opisany za pomocą Modelu Zmiany Zachowań.

Zobacz też: W jaki sposób uzależniamy się od nikotyny?

Etapy procesu nieudanych prób rzucenia palenia:

okresu prekontemplacji,

okresu kontemplacji,

okresu przygotowania,

okresu działania,

okresu powrotu do uzależnienia ,

, okres utrzymywania niepalenia.

W okresie prekontemplacji pacjent nie rozważa możliwości zaprzestania palenia w ciągu sześciu miesięcy, lecz w odległej perspektywie. W okresie kontemplacji rozważa leczenie w ciągu najbliższego półrocza. Okres przygotowania to okres decyzji o zaprzestaniu palenia w ciągu najbliższego miesiąca. Okres działania to okres od podjęcia niepalenia i najbliższe sześć miesięcy. Po sześciu miesiącach, jeśli pacjent nie pali, mówimy o okresie utrzymania niepalenia, jeśli zacznie palić, to mówimy o powrocie do nałogu.

Dlaczego powracamy do uzależnienia?

Jakie mogą być trudności w podjęciu decyzji o zaprzestaniu palenia?

niedostateczna motywacja ,

, wystąpienie nikotynowego zespołu abstynencyjnego,

obawa przed niepowodzeniem próby zaprzestania palenia,

obawa przed przytyciem,

brak wsparcia środowiska,

środowiska, obniżenie nastroju,

czerpanie przyjemności z palenia.

Reklama

Zobacz też: 12 kroków do rzucenia palenia

Źródło: Wydawnictwo Continuo, „Zespół uzależnienia od nikotyny – ujęcie interdyscyplinarne”; pod red. Tadeusza Pietrasa i Andrzeja Witusika; rozdział 8. Terapia uzależnienia od nikotyny – doktryna profilaktyki i postępowania niefarmakologicznego.