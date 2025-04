Z wiekiem funkcjonowanie naszego organizmu zmienia się. Jedną z takich zmian jest spadek wrażliwości ośrodka pragnienia w mózgu na niedobory wody w organizmie. Oznacza to, że chęć picia i uczucie pragnienia ulegają osłabieniu, opóźnieniu, a z czasem nawet zanikają. Wszystkiemu winne są impulsy, które – wysyłane wraz z krwią do mózgu – są niedostatecznie szybko przetwarzane przez ośrodek pragnienia. Przypadłość ta szczególnie dotyka osoby po 50. roku życia. Zanik odczuwania pragnienia nie oznacza, że spada samo zapotrzebowanie na wodę. Wypicie kawy czy herbaty niestety nie wyrównuje bilansu strat, gdyż napoje te nie mają właściwości nawadniających. W efekcie szacuje się, że większość seniorów wypija około pół litra wody dziennie, czyli zaledwie jedną trzecią średniego zapotrzebowania.

Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ u osób starszych proces odwodnienia następuje bardzo gwałtownie, zwłaszcza gdy przyjmują leki, które mogą to zjawisko dodatkowo przyspieszyć.

Jak rozpoznać, że organizm jest odwodniony?

W przypadku silnego odwodnienia, podstawowe objawy łatwo zauważyć. Są to suche i popękane usta. Mogą również wystąpić: gorączka, przyśpieszony oddech oraz szybsza akcja serca, zapadnięte oczy, zaburzenia widzenia. Osoba, która utraciła dużo wody może się uskarżać zamiennie na ciepło i zimno, zawroty głowy oraz nudności. Powszechnymi objawami są też zaparcia, skurcze, bóle mięśniowe, a także bóle głowy.

Najwięcej objawów, a jednocześnie następstw picia zbyt małej ilości płynów, zauważamy podczas upałów, kiedy dochodzi do wielu omdleń, zwłaszcza wśród osób starszych. Nie są one spowodowane wiekiem, ale właśnie niedoborem płynów w tym okresie życia. Należy pamiętać, że permanentne odwodnienie powoduje jednak znacznie więcej i o wiele niebezpieczniejszych konsekwencji.

Permanentne odwodnienie – jakie są skutki?

U starszych osób stały niedobór wody w organizmie może skutkować zaburzeniem działania nerek, a w konsekwencji zatruciem organizmu produktami przemiany materii. Zwiększa się wtedy prawdopodobieństwo występowania schorzeń dróg moczowych czy raka pęcherza. Odwodnienie prowadzi także do zagęszczenia krwi, co z kolei zwiększa ryzyko zakrzepów i bardzo niebezpiecznych zatorów płucnych. Wzrasta również możliwość wystąpienia choroby wieńcowej czy zaburzeń świadomości. Z tej samej przyczyny pojawiają się również trudności z poruszaniem, a przede wszystkim zakwaszenie organów, które stopniowo tracą swą wydolność i przestają pracować. W konsekwencji – w skrajnych przypadkach – może dojść nawet do śmierci.

Jak uniknąć odwodnienia?

Pojawienie się wspomnianych dolegliwości i chorób w dużej mierze możemy zminimalizować wypijając 5 szklanek wody dziennie. Oprócz poprawy samopoczucia i stanu zdrowia, prawidłowe nawodnienie organizmu wpływa pozytywnie również na efekty rehabilitacji, a także opóźnia procesy starzenia się skóry.

Oprócz ilości wypijanej wody należy również zwrócić uwagę na jej jakość. Nawodnienie jest bowiem tak samo istotne, jak zapewnienie organizmowi odpowiednich składników mineralnych. Woda bogata w magnez pomaga w zachodzeniu ponad 300 reakcji enzymatycznych, reguluje ciśnienie krwi, poprawia pamięć i nastrój, a także zmniejsza ryzyko powstawania nowotworów. Zawarty w wodzie potas poprawia pracę i sprawność mięśnia sercowego, a wapń oddala widomo osteoporozy. Warto więc podczas zakupu zwrócić uwagę na etykietę i podany wykaz pierwiastków.

Świadomy wpływ na funkcjonowanie gospodarki wodnej organizmu osoby starszej to najlepszy, najzdrowszy i najprostszy sposób na uniknięcie wielu groźnych powikłań i chorób. Z wiekiem należy pić z rozsądku, nawet mimo braku odczuwania pragnienia.

