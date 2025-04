Kiedy w ogóle można mówić o przewlekłym zapaleniu oskrzeli?

Jeżeli chory ma przewlekły kaszel z odkrztuszaniem przez 3 miesiące w roku podczas 2 kolejnych lat można powiedzieć, że jest to przewlekłe zapalenie oskrzeli.

W chorym oskrzelu przerastają gruczoły śluzowe, ubywa natomiast komórek nabłonkowych i rzęsek. Doprowadza to do sytuacji, kiedy oskrzela nie usuwają odpowiednio sprawnie wydzieliny, a w niej podczas zalegania rozwijają się drobnoustroje. Uważa się, że przewlekłe zapalenie oskrzeli stanowi element składowy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Co może być przyczyną?

Najczęstszą przyczyną przewlekłego zapalenia oskrzeli jest palenie tytoniu. 90% chorych to palacze, lub osoby, które w przeszłości paliły. Niekorzystny wpływ na oskrzela mają również: zapylenie w miejscu pracy, obecność szkodliwych substancji w powietrzu, klimat wilgotny i chłodny. Do innych czynników, przyczyniających się do przewlekłego zapalenia oskrzeli należą: częste zapalenia zatok i oskrzeli oraz zaburzenia wrodzone (pierwotna dyskineza rzęsek, niedobór inhibitorów α1-proteazy).

W przypadku chorób płuc i oskrzeli bardzo ważna jest odpowiednia profilaktyka. Wiele patologii płuc związanych jest z papierosami, może warto, więc zadbać o zdrowie i rzucić palenie?

Jakie objawy daje choroba?

Chory z reguły rano odkrztusza znaczną ilość wydzieliny. W przypadku infekcji bakteryjnej wydzielina jest ropna. Kaszel utrzymuje się przez 3 miesiące w roku, podczas 2 lat. Dolegliwości nasilają się jesienią i zimą. POChP oprócz występowania kaszlu charakteryzuje się narastającą w czasie trwania choroby dusznością. Na początku jest to duszność wysiłkowa, jednakże później duszność występuje także w spoczynku. Aby móc postawić rozpoznanie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc lekarz musi wykonać badanie spirometryczne.

Leczenie

Leczenie musi być konsekwentne i długotrwałe. Chory powinien wyeliminować czynniki negatywnie działające na płuca tzn. przede wszystkim przestać palić! Sposoby leczenia zależą od ciężkości choroby, warto, więc podjąć terapię już na początku wystąpienie objawów. W każdym stadium POChP bardzo ważna jest rehabilitacja. Leczenie farmakologiczne obejmuje leki rozkurczające oskrzela, podawanie sterydów, antybiotykoterapie (w sytuacji współistniejącej infekcji). W zaawansowanym stadium choroby niezbędna jest tlenoterapia.

Jakie zagrożenia?

Podsumowując, przewlekłe zapalenie oskrzeli, jako element POChP, należy do niebezpiecznych chorób pogarszających, jakość życia i skracających czas jego trwania. Ważna jest, więc odpowiednia profilaktyka, a w razie wystąpienia choroby wczesne i konsekwentne podjęcie leczenia.

