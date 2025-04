„Rzucić palenie? A po co?”

Palenie tytoniu jest jednym z najczęstszych i najbardziej powszechnych czynników determinujących zachorowalność na nowotwory oraz inne choroby cywilizacyjne. Dziś wiemy, że palenie tytoniu jest przyczyną co najmniej 25 grup chorobowych zagrażających życiu człowieka. Zaprzestanie palenia przyczynia się do zapobieżenia wielu tych schorzeń.

Skoro palenie tytoniu generuje tyle negatywnych skutków, to dlaczego palimy? „Lubię palić, palenie uspokaja, relaksuje, skoro tyle lat palę, to już nie opłaca się rzucać” – to często wymieniane powody.

Częstym powodem, dla którego część osób nie chce rzucić palenia, jest obawa przed nadmiernym przyrostem masy ciała. Nikotyna to silna substancja uzależniająca, a odstawienie jej wiąże się z skutkami fizycznymi w tym m.in. z tyciem. Dlaczego tak się dzieje i co możemy zrobić, by temu zapobiec?

3 kg dla kobiet i 4 kg dla mężczyzn, czyli dlaczego tyjemy po rzuceniu „dymka”?

Przyrost masy ciała, będący skutkiem zaprzestania palenia tytoniu, występuję u 1/3 byłych palaczy i przedstawia się następująco: średnie zwiększenie masy ciała kształtuję się u kobiet w ilości 4 kilogramów, a u mężczyzn 3 kilogramów.

Nikotyna wykazuję działanie przyśpieszające przemianę materii dzięki zwiększeniu częstotliwości bicia serca poprzez zwężenie ścian naczyń krwionośnych. Rezygnacja z nikotyny skutkuje wyraźnym obniżeniem tempa przemiany materii, co wiąże się z łatwiejszym przybieraniem na wadze. Ponadto rzucenie palenia powoduje poprawę w odczuwaniu smaku i zapachu, co zwiększa apetyt.

Rzucenie palenia niewątpliwie wiąże się z trudnościami związanymi ze zrezygnowaniem z substancji uzależniającej, ale również ze skutkami jej odstawienia. Nie zmienia to faktu, że aby cieszyć się pełnią zdrowia psychicznego i fizycznego, należy zaniechać palenia tytoniu oraz wprowadzić zmiany w sposobie żywienia, które ułatwią i utrwalą sukces!

Co robić?

Utrzymanie prawidłowej masy ciała związane jest z prawidłowym stylem życia, na który składa się m.in. zdrowe zbilansowane odżywianie . Po długoletnim paleniu warto zatroszczyć się o odpowiednią dawkę witamin i składników mineralnych, sięgając głównie po warzywa oraz 3 porcje owoców dziennie (np. banan, jabłko, szklanka świeżego soku), które przyczynią się do zregenerowania organizmu, ale również dostarczą porcji błonnika odpowiedzialnego za prawidłową pracę układu pokarmowego. Błonnik znajdziemy przede wszystkim w pełnoziarnistych produktach zbożowych.

Warto planować posiłki w regularnych odstępach czasu, tak aby nie poddać się podjadaniu, które często nie jest kontrolowane. Dziennie powinno się wypić 2 litry niegazowanej wody mineralnej, która skutecznie pozbędzie się toksyn z organizmu, ale też jako środowisko do reakcji sprawi, że stopniowo przemiana materii będzie wracała do właściwego tempa.

Najlepszym sposobem na przyśpieszenie przemiany materii jest systematyczna aktywność fizyczna. Codzienna godzinna dawka intensywnego treningu przyczyni się nie tylko do spalania kalorii, ale przede wszystkim lepszego samopoczucia i poczucia kontroli.

