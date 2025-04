Dlaczego ząb boli?

Z bólem zęba możemy mieć do czynienia w przypadku próchnicy, zapalenia miazgi zębowej, chorób dziąseł i przyzębia, procesów związanych ze wzrostem zębów. Może być też efektem zgrzytania zębami, uszkodzenia czy utraty zęba, a także skutkiem leczenia stomatologicznego. Dolegliwości bólowe mogą mieć charakter przejściowy lub ciągły, jak również nasilać się w okresach stresu oraz nadmiernego obciążenia psychicznego.

Zobacz też: Jak leczyć zapalenie dziąseł?

Objawy bólu i zgrzytanie zębami

W przebiegu próchnicy odczuwamy rwący ból w kontakcie z czymś zimnym lub gorącym, kwaśnym czy słodkim.

Z kolei zapalenie miazgi zębowej objawia się pulsującym, świdrującym bólem o nasilającej się intensywności, który może obejmować obszar całego policzka. Jest to poważny stan zapalny, któremu w niektórych przypadkach może towarzyszyć ropień. To stan wymagający natychmiastowej wizyty u lekarza!

Bóle o umiarkowanym nasileniu możemy odczuwać też w chorobach dziąseł i przyzębia, które skutecznie możemy leczyć jedynie w gabinecie stomatologicznym.

Dolegliwości bólowe zębów, którym towarzyszy trzeszczenie w kościach szczęk, bóle głowy oraz mimowolne skurcze mięśni karku lub twarzy występujące w czasie snu to często objawy zgrzytania zębami. Przyczynami mogą być wada zgryzu, wadliwie założona plomba czy proteza oraz nadmierne obciążenie psychiczne.

Odrębną przyczyną bólów zębów jest ząbkowanie oraz wymiana uzębienia mlecznego na stałe. W przypadku wyrzynania się zębów mądrości możemy odczuwać silne i długotrwałe bóle oraz przechodzić stany zapalne. Zęby te bardzo często muszą zostać usunięte.

Ból można uśmierzyć

W każdym z wyżej wymienionych przypadków należy skorzystać z pomocy stomatologa. Jednak w zależności od powagi sytuacji i intensywności bólu, najpierw można sięgnąć po domowe sposoby. Stany zapalne zostaną złagodzone, jeśli jamę ustną będziemy płukać lub przemywać naparem z szałwii. Do bolącego zęba możemy przyłożyć też wacik nasączony olejkiem goździkowym. Na opuchnięty policzek warto położyć zimny okład. Z kolei ząbkującym dzieciom ulgę przyniesie ortodontyczny gryzak wypełniony zimnym płynem, rozdrobnione jabłko, marchew lub skórka od chleba. Doraźną pomocą często okazują się środki przeciwbólowe.

Zobacz też: Laserem w ząb, czyli nowoczesna metoda leczenia

W przypadku bólów o podłożu psychicznym, związanych ze stresem, warto jest zmniejszyć obciążenie psychiczne oraz wdrażać ćwiczenia rozluźniające i relaksujące.

Przede wszystkim jednak trzeba z dużą starannością dbać o higienę jamy ustnej, myć zęby (lub chociaż płukać) po każdym posiłku, unikać diety bogatej w węglowodany, które są pożywką dla bakterii wywołujących próchnicę. Kontrola stanu uzębienia przez stomatologa powinna odbywać się co najmniej dwa razy w roku.

W przypadku powtarzających się dolegliwości bólowych należy niezwłocznie zgłosić się do stomatologa w celu zdiagnozowania przyczyny bólu i podjęcia właściwego leczenia.

Reklama