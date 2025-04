Zapobieganie próchnicy oraz innym chorobom zębów polega zawsze na tym samym – najważniejszą rolę odgrywa tu codzienna higiena jamy ustnej i uzębienia. Ważne jest również zmniejszenie spożycia produktów zawierających cukier, ponieważ jest on głównym pożywieniem bakterii próchnicotwórczych.

Szczoteczka w dłoń!



Codziennym i znanym od dawna zabiegiem jest czyszczenie zębów szczoteczką i pastą przez około 3 minuty – przynajmniej dwa razy dziennie, a najlepiej po każdym posiłku. Możemy używać szczoteczki elektrycznej lub manualnej, wybór należy do nas – dentyści twierdzą, że każda z nich bardzo dobrze spełnia swoje zadanie, jeśli tylko szczotkujemy zęby odpowiednio długo i robimy to dokładnie.

Wyróżniamy trzy rodzaje szczoteczek o różnej twardości włosia:

miękkie – przeznaczone szczególnie dla tych, którzy mają wrażliwe dziąsła, nieraz krwawiące podczas mycia

– przeznaczone szczególnie dla tych, którzy mają wrażliwe dziąsła, nieraz krwawiące podczas mycia średnie – szczoteczki o takim włosiu powinna używać większość ludzi, pozwalają dobrze oczyścić zęby i chronić dziąsła

– szczoteczki o takim włosiu powinna używać większość ludzi, pozwalają dobrze oczyścić zęby i chronić dziąsła twarde – rzadko polecane, odpowiednie są dla osób o zdrowych i odpornych dziąsłach, szczególnie narażonych na tworzenie się kamienia nazębnego.

Szczoteczkę najlepiej wymieniać co 3 miesiące, ponieważ po tym czasie traci ona swe pierwotne właściwości, włosie odkształca się i gorzej czyści zęby.

Liczne bakterie wraz z drobinami jedzenia zbierają się również na języku i tworzą osad, który trzeba usunąć. Do czyszczenia języka służą specjalne szczoteczki. Także niektóre szczotki do zębów mają na główce dodatkową powierzchnię czyszczącą, która przeznaczona jest właśnie do tego celu.

Przy zbyt mocnym i niewłaściwym szczotkowaniu (w kierunku poziomym wzdłuż łuków zębowych) mogą powstawać ubytki klinowe. Są to ubytki niepróchnicowe, powstające w przyszyjkowej części zęba. Ich leczenie polega na odtworzeniu brakujących fragmentów zęba odpowiednim materiałem stomatologicznym. Ważna jest także zmiana nawyków dotyczących szczotkowania.

Nitkuj!

Szczoteczka nie oczyści dokładnie wszystkich przestrzeni międzyzębowych, szczególnie, gdy zęby znajdują się bardzo blisko siebie. Do takich zadań służy nitka dentystyczna, często fluorowana, której używamy przed lub po szczotkowaniu zębów. Każdą przestrzeń międzyzębową trzeba czyścić nieużywaną częścią nici, aby nie przenosić bakterii w następne miejsca.

Wypłucz!

Oprócz szczotkowania i nitkowania warto wspomóc ochronę naszych zębów poprzez użycie płynu do płukania jamy ustnej. Usuwa on pozostałe resztki pokarmu, niszczy bakterie oraz przywraca odpowiedni odczyn pH w ustach. Można kupić specjalistyczne płyny do płukania, na przykład łagodzące zapalenia dziąseł, usuwające nieprzyjemny zapach z ust albo ograniczające odkładanie się kamienia nazębnego.

W rękach specjalisty



Oprócz indywidualnego dbania o higienę zębów i jamy ustnej, przynajmniej dwa razy w roku warto odwiedzić stomatologa, który obejrzy nasze zęby i sprawdzi, czy wszystko z nimi w porządku. Oczyści je również z odkładającego się kamienia nazębnego. Częste wizyty u dentysty pozwolą szybko zauważyć i wyleczyć zmiany próchnicowe oraz przeciwdziałać chorobom przyzębia.

