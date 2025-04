Choć dna moczanowa najczęściej dotyka mężczyzn, coraz częściej chorują też na nią kobiety. Choroba pojawia się najczęściej u osób po 40. roku życia, prowadzących niezdrowy tryb życia. Zobacz, co powinnaś wiedzieć o dnie moczanowej:

Dna moczanowa - co to takiego?



Dna moczowa polega na gromadzeniu się w organizmie nadmiernej ilości kwasu moczowego. Wynika to z zaburzonego metabolizmu (przemiany) kwasu moczowego, co prowadzi do podniesienia się jego stężenia we krwi.

Dna moczanowa - jakie ma objawy?



Objawia się ostrym bólem stawów (np. palucha – mówimy wtedy o tzw. podagrze). Atak dny pojawia się zwykle w nocy lub nad ranem. Może też prowadzić do kamicy nerkowej.

Dna moczanowa - jak ją leczyć?

Ataki dny nasila spożycie alkoholu i produktów zawierających puryny. Są one między innymi w:

podrobach,

dziczyźnie,

roślinach strączkowych,

kawie,

kakao,

śledziach,

sardynkach.

Przy ostrym ataku choroby stosuje się leki przeciwzapalne i kolchicynę (zmniejsza bóle stawów). Lekarz przepisuje też leki hamujące powstawanie nadmiernych ilości kwasu moczowego i zaleca picie 2–3 litrów płynów dziennie oraz dietę opartą na warzywach, owocach i nabiale.

