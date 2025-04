Gdzie znajduje się krtań?

Za tworzenie dźwięku odpowiada narząd zwany krtanią. Powiedz swoje imię po położeniu palca na jabłku Adama. Udało Ci się właśnie zlokalizować krtań. Składa się ona z dziewięciu chrząstek - trzech parzystych (nalewkowate, klinowate, różkowate) i trzech nieparzystych (pierścieniowata, tarczowata, nagłośniowa). Anatomiczne i funkcjonalne ustawienie tych struktur pozwala na podzielenie krtani na trzy części: nagłośnię, głośnię (zawierającą struny głosowe) i podgłośnię.

Źródło głosu

Krtań zawiera fałdy głosowe, które ulegają drganiom przy przepływającym przez nie powietrzu. Kiedy fałdy są blisko siebie, szpara przepływającego powietrza jest niewielka i drganie tych pasm powoduje powstanie dźwięku. To jak blisko lub jak daleko wobec siebie znajdują się fałdy zależy od działania mięśni. Regulacji ulega również napięcie fałdów, które odpowiada za wysokość głosu - u mężczyzn z reguły fałdy są dłuższe dając niższy jego tembr. Krtań odpowiada za barwę dźwięku, natomiast jego głośność regulowana jest przez prędkość powietrza wytłoczonego z płuc (zauważ, że aby krzyknąć musisz spiąć mocno mięśnie klatki piersiowej i przeponę). Końcowa modulacja głosu zależy od ustawienia ust czy języka.

Wspomagające nerwy i mięśnie

Skomplikowana struktura mięśni unerwiana jest przez sieć nerwów, a krew dopływa przez kilka tętnic. Szczególnie nerwy są umiejscowione dość zewnętrznie, co powoduje, że ulegają łatwemu uszkodzeniu na przykład poprzez nowotwór lub operację. Mięśnie dzielimy na zwierające, rozwierające i napinające fałdy głosowe oraz zamykające wejście do krtani.

Po co jeszcze potrzebna nam jest krtań?

Oprócz funkcji dźwiękotwórczej krtań spełnia również dodatkowe, niezmiernie ważne role - jej drożność pozwala na prawidłowe oddychanie i ochrania dolne drogi oddechowe przed wchłonięciem substancji pokarmowych. Funkcja ochronna krtani dotyczy nagłośni - zasłania ona bowiem otwór krtani podczas połykania, przez co uniemożliwia przedostanie się kęsów pożywienia do tchawicy i dalej do oskrzeli. Choroby krtani powodują więc zaburzenia wszystkich jej funkcji w różnym stopniu.