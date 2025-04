Powikłania jelitowe

Powikłanie jelitowe nieswoistych chorób zapalnych jelit różnią się w zależności od schorzenia. Wrzodziejące zapalenie jelita lokalizuje się przede wszystkim w jelicie grubym, dlatego też tam będziemy szukali jego powikłań.

Do powikłań wrzodziejącego zapalenia jelita zaliczamy przede wszystkim:

Reklama

ropnie ,

, przetoki,

szczeliny okołodbytnicze,

toksyczne rozdęcie okrężnicy (megacolon toxicum),

perforacja okrężnicy.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego jest także stanem predysponujących do rozwoju raka jelita grubego. Dlatego też totalna kolektomia (całkowite wycięcie jelita grubego) jest nie tylko jedynym sposobem wyleczenia choroby, ale również zapobiega rozwojowi raka jelita grubego u pacjentów ze wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.

Choroba Crohna może dotyczyć całej długości układu pokarmowego.

Zobacz też: Jak zdiagnozować nieswoiste choroby zapalne jelit?

Powikłania jelitowe związane z chorobą Crohna to:

przetoki jelitowo-jelitowe,

jelitowo-jelitowe, jelitowo-pęcherzowe,

jelitowo-pochwowe,

przetoki zewnętrzne, tak zwane jelitowo-skórne,

ropnie - powstają często między pętlami jelit; mogą skutkować zwężeniem jelit oraz ich perforacjami,

- powstają często między pętlami jelit; mogą skutkować zwężeniem jelit oraz ich perforacjami, toksyczne rozdęcie okrężnicy (megacolon toxicum) - sporadycznie,

rak jelita grubego - dużo rzadziej niż we wrzodziejącym zapaleniem jelit.

Powikłania pozajelitowe

W przebiegu nieswoistych zapaleń jelit u około 30% pacjentów występują pozajelitowe manifestacje i powikłania choroby. Dotyczą one przede wszystkim stawów, skóry, oczu, wątroby i dróg żółciowych. Rozróżnienie, czy dany objaw jest manifestacją czy powikłaniem choroby, jest bardzo trudne, często wręcz niemożliwe. Pojawiają się one zarówno we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, jak i w chorobie Crohna.

We wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego (colitis ulcerosa) najczęściej pojawiają się:

niewydolność wątroby (spowodowana także długotrwałym stosowaniem leków),

(spowodowana także długotrwałym stosowaniem leków), pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych,

kamica żółciowa,

osteoporoza.

Do powikłań choroby Crohna należą:

zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,

zapalenie stawów biodrowych,

rumień guzowaty,

piodermia zgorzelinowa,

łuszczyca ,

, aftowe zapalenie jamy ustnej i warg,

zapalenie naczyniówki, twardówki i spojówki,

ostre i przewlekłe zapalenie trzustki,

niedokrwistość ,

, zapalenie nerek,

zapalenie osierdzia,

zapalenie mięśnia sercowego ,

, amyloidoza,

choroby demielinizacyjne (związane ze stosowaniem leków biologicznych: infliksimabu i adalimubabu).

Reklama

Polecamy: Jak objawiają się nieswoiste zapalenia jelit?