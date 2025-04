Domowe sposoby na zatokowy ból głowy

Zapalenie zatok nosowych najczęściej spowodowane jest przez szerzenie się zakażenia z błony śluzowej wyścielającej jamę nosową na błonę śluzową jednej lub kilku zatok (między tymi strukturami występuje anatomiczna ciągłość). Najczęściej pierwotne zapalenie zatok ma charakter wirusowy. Dopiero obrzęk w okolicy ujść zatok oraz upośledzony transport śluzowo-rzęskowy powoduje zaleganie wydzieliny w zatokach, zmniejszenie pH i ciśnienia parcjalnego tlenu, co stwarza idealne warunki do namnażania się bakterii i w ten sposób dochodzi do wtórnego bakteryjnego zapalenia zatok.

Zatokowy ból głowy ustąpi bądź zmniejszy swoje nasilenie dzięki stosowaniu leczenia objawowego przeziębienia i zapalenia zatok. Większość preparatów dostępnych w aptece ma jednocześnie składniki o działaniu przeciwbólowym.

Reklama

Domowe sposoby leczenia przeziębienia

Pierwszym krokiem, jaki możemy poczynić, to zastosować domowe leczenia przeziębienia w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzenienia się infekcji na zatoki. Jako definicję terminu „leczenia domowego” uznam sposoby leczenia nie wymagające leków dostępnych na receptę. Warto pamiętać o sprawdzonych sposobach, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, tj.: mleko z miodem, sok z malin, syrop z cebuli, herbata lipowa.

Kuracje czosnkowe mogą być stosowane pod wieloma postaciami: spożywania surowego czosnku, picia mleka z czosnkiem lub nalewek czosnkowych, gotowych preparatów zawierających czosnek. Niektórzy nawet praktykują wkładanie surowych ząbków czosnku do nosa w celu zwalczenia kataru. Pomocne przy przeziębieniu mogą być kąpiele rozgrzewające z dodatkiem olejków eterycznych, które wspomagają ustępowanie kataru i silnych bólów głowy.

Wymienione tradycyjne sposoby powinno się traktować, jako uzupełnienie stosowania dostępnych na rynku jedno- lub wieloskładnikowych preparatów bez recepty. Tradycyjnie preparaty jednoskładnikowe zawierają zazwyczaj tylko jeden aktywny składnik o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Natomiast nowocześniejsze preparaty wieloskładnikowe zwalczają jednocześnie kilka objawów infekcji górnych dróg oddechowych. Stosując taki preparat mamy pewność, że prawidłowo łączymy substancje lecznicze w odpowiednich dawkach.

Czytaj też: Jak wygląda diagnostyka w zatokowym bólu głowy?

Reklama

Domowe sposoby leczenia wirusowego zapalenia zatok

Wirusowe zapalenie zatok w przeciwieństwie do bakteryjnego zazwyczaj ma przebieg łagodny, bardziej typowy jest stan podgorączkowy, wydzielina ma charakter śluzowy, a chory może dodatkowo odczuwać bóle mięśni, gardła czy też brzucha. Po 48 godzinach trwania choroby zazwyczaj dochodzi do samoistnej poprawy, natomiast większość chorych bez leczenia zdrowieje po 7-10 dniach.

Zasadniczo leczenie objawowe powinno być takie, jak przy leczeniu przeziębienia. Ponadto warto dołączyć leki zawierające pseudoefedrynę, która pomaga utrzymać prawidłową drożność nosa i ujść zatok oraz ibuprofen, który z kolei ma działanie przeciwzapalnie.

W wirusowym, ale również bakteryjnym zapaleniu zatok warto sięgać po sól fizjologiczną w aerozolu donosowym, nawilżacze powietrza, ciepłe aerozole, parę wodną oraz substancje o aromatycznych zapachach, dzięki czemu dojdzie do nawilżenia jamy nosowej, co ułatwi usunięcie zaschniętego i gęstego śluzu.

Pomimo że leczenie objawowe ma bardzo ważne miejsce w leczeniu przeziębienia oraz zapalenia zatok, to w każdym przypadku przedłużania się dolegliwości, ich nasilenia się, bądź wystąpienia dodatkowych niepojących objawów, należy zgłosić się do lekarza.

Polecamy też: Jak powstaje zatokowy ból głowy?