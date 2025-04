2 z 8

Domowy test na poziom cukru we krwi, GlukozaTest, 18,60 zł za 2 testy

Domowy test na poziom cukru we krwi warto zrobić kontrolnie np. co roku. To test dla osób, które nie mają zdiagnozowanej cukrzycy. Wynik w normie (75–100 mg/dl) nie wymaga konsultacji. Odchylenia od niego – zdecydowanie tak!

Jak zrobić domowy test?

Bądź na czczo. Po nakłuciu palca umieść kroplę krwi na płytce testu. Poczekaj 3 minuty. Potem masz 30 sekund na odczytanie wyniku – to plamka, której kolor porównujesz z wzornikiem.