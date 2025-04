Co rozumiane jest pod nazwą dysk?

To, co powszechnie nazywane jest „dyskiem”, tak naprawdę nosi nazwę krążka międzykręgowego.

Odcinki szyjny, piersiowy i lędźwiowy kręgosłupa zbudowane są z na przemian ułożonych kręgów i krążków międzykręgowych. Taki krążek oddziela od siebie dwa sąsiadujące trzony kręgów. Budową przypomina dysk – włóknisty pierścień otacza galaretowate jądro o kulistym kształcie. Jądro pozwala na wykonywanie ruchów i obracanie się kręgów. Jeżeli nagle wzrośnie obciążenie na „dysk”, jądro przemieszcza się i przerywa otaczający je pierścień włóknisty. Następnie wychodzi poza krążek międzykręgowy i uciska na korzenie nerwów lub sam rdzeń kręgowy. Jest to przyczyną dolegliwości bólowych pacjenta.

Kiedy można mówić o wypadnięciu "dysku"?

Wypadnięcie krążka międzykręgowego w odcinku szyjnym nie jest zbyt częste. Zdarza się głównie u osób młodych, co związane jest z ich aktywnością fizyczną.

Wypadnięcie „dysku” jest najczęściej efektem wypadku, na przykład komunikacyjnego, nagłego i szybkiego obrotu szyi, a także dźwignięcia ciężkiego przedmiotu, na przykład sztangi na siłowni. Te czynności związane są z wykonaniem nagłego ruchu. Największa ruchomość odcinka szyjnego jest pomiędzy kręgiem 5. i 6., a także pomiędzy kręgiem 6. i 7. Z tego względu do dyskopatii szyjnej dochodzi na tym poziomie. Jądro miażdżyste nie przemieszcza się do przodu ani do tyłu, ale do boku, co daje ucisk na korzenie nerwowe po jednej stronie, które wychodzą po obu stronach kręgosłupa z rdzenia kręgowego. Po tej stronie, po której występuje ucisk jądra na korzenie nerwów, pojawiają się objawy neurologiczne. Występuje nagły, silny ból, a także zesztywnienie szyi po tej stronie.

Ból najczęściej lokalizuje się w karku, potylicy, może promieniować do kończyn górnych lub górnej części pleców. W kończynie górnej po tej stronie mogą pojawić się mrowienia, drętwienia, osłabienie czucia dotyku, a także zaburzenia ruchomości ręki i obniżenie siły mięśniowej.

Leczenie dyskopatii szyjnej

Początkowo leczenie sprowadza się do złagodzenia objawów i usztywnienia tego odcinka kręgosłupa. W tym celu podaje się leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, a także takie, które powodują rozluźnienie mięśni. Leczenie chirurgiczne stosuje się, jeżeli objawy nie ustępują. Operację dyskopatii wykonuje neurochirurg i polega ona na częściowym lub całkowitym usunięciu krążka międzykręgowego tak, aby nie uciskał na nerwy. Przy usuwaniu całego krążka odpowiednio zespala się sąsiadujące kręgi. Po takiej operacji przez około 6 tygodni należy nosić usztywniający kołnierz ortopedyczny.

