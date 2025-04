Bolesne stosunki to dla wielu kobiet poważny problem, z którym nie do końca wiedzą jak sobie poradzić. Trudności i niepowodzenia w życiu seksualnym nadal są często tematem tabu, wstyd się do nich przyznać. Jednak seks powinien być czymś co kojarzy się z nieporównywalną do niczego przyjemnością, wręcz doznaniem euforycznym, a jeżeli tak nie jest nie należy się poddawać, ale zwrócić się do specjalisty, który pomoże taki stan zwalczyć.

Dyspareunia to ból nie tylko podczas stosunku, ale także czasami przed lub po nim. Nie jest to pobolewanie, które jedynie zmniejsza przyjemność z seksu, ale ból na tyle silny, że stosunki płciowe stają się dla kobiety równoznaczne z cierpieniem, w związku z tym zaczynają one unikać bliskości z partnerem, co często pozostaje nie bez wpływu na związek.

Skąd się bierze ból?

Przyczyn dyspareunii jest wiele.

Przede wszystkim są to schorzenia narządów płciowych. Stany zapalne pochwy i innych narządów płciowych są jednymi z najczęstszych przyczyn bólu podczas stosunku. Wystarczy wyleczyć chorobę, a ból zniknie na zawsze!

Innym powodem dyspareunii może być nadmierna suchość pochwy, zwłaszcza w okresie okołomenopauzalnym. Na taki stan też są sposoby – trzeba podczas stosunku stosować specjalne nawilżacze.

Problem z suchością pochwy może także występować przy stosowaniu niektórych leków, a także u osób czynnie uprawiających sport.

Czasami dyspareunia może pojawić się w przypadku nieprawidłowości anatomicznych pochwy. Zdarza się także, że przyczyna bólu pozostaje nie jasne. Wtedy można myśleć o nadwrażliwości zakończeń nerwowych pochwy.

Dyspareunia może mieć także podłoże psychiczne. W takiej sytuacji niezbędna jest pomoc psychologa lub psychiatry.

Znajdź przyczynę problemu

Bez względu na przyczynę dyspareunii, najczęściej jest ona wyleczalne, jednak aby tak się stało należy zgłosić się do specjalisty, aby znalazł on źródło problemu. Kobieta, która cierpi z powodu bolesnych stosunków powinna niezwłocznie zgłosić się do ginekologa. Stany zapalne i podrażnienia narządów płciowych czy suchość w pochwie to stanu, które łatwo zwalczyć, wystarczy prawidłowe leczenie. Jeśli lekarz nie potwierdzi jako przyczyny dyspareunii schorzenia somatycznego, należy zgłosić się do seksuologa, psychiatry lub psychologa.

Może okazać się, że ból podczas stosunku to tylko wierzchołek góry lodowej, a problem tak naprawdę tkwi w psychice. W takim wypadku terapia może być bardzo skuteczna, a seks znowu może zacząć sprawiać przyjemność, co należy się każdej kobiecie.

