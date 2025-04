Dziecko w świecie zabawy. O kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji

Zabawa to radość i szczęście dziecka, ale i potrzeba każdego człowieka. Wartość zabawy, jej edukacyjna, kreacyjna i egzystencjalna rola, została opisana w książce przez 37 autorów – nauczycieli, terapeutów – w przystępny, innowacyjny i ciekawy sposób. Zabawa rozwija osobowość dziecka i czyni go szczęśliwym. O zabawie jest tu w wielu wymiarach – od roli dziecięcych rymowanek i zabaw na świeżym powietrzu, przez przywiązanie do pluszowych misiów, po gry komputerowe.