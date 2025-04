Wyprysk kontaktowy (egzema) jest chorobą skóry, wywołaną kontaktem z zewnętrznymi substancjami uczulającymi.

Zdiagnozowanie tego schorzenia nie zawsze jest łatwe, bo wywołuje je wiele czynników. Najczęstszymi alergenami przyczyniającymi się do powstania tej dolegliwości są:

metale, a zwłaszcza nikiel występujący w biżuterii, zegarkach, klamrach od pasków, oprawkach okularów. Nie muszą być one wykonane w 100 proc. z uczulającego materiału - wystarczy minimalna domieszka. Drobinki alergizującego metalu wychodzą na wierzch, gdy skóra zaczyna się pocić;

lateks, z którego wykonane są smoczki, czepki pływackie, gumowe rękawice, klapki, kalosze, prezerwatywy;

detergenty zawarte w proszkach do prania, szamponach, płynach do mycia naczyń;

substancje zapachowe i konserwanty występujące w kosmetykach;

chemikalia użyte do produkcji odzieży czy butów, np. barwniki używane do farbowania włókien syntetycznych;

formaldehyd będący składnikiem lakierów i farb, występujących w meblach, wykładzinach itp.).

Egzema: objawy

Na kontakt z czynnikiem uczulającym skóra reaguje przede wszystkim silnym świądem i zaczerwienieniem. Na powierzchni pojawiają się pęcherzyki i łuszczące się grudki. Skóra staje się bardzo sucha.

Z powodu przesuszenia na dłoniach i stopach może dochodzić do bolesnych pęknięć.

Zmiany chorobowe występują na ogół w miejscu kontaktu skóry z alergenem, np. pod paskiem czy biżuterią u osoby uczulonej na nikiel, na twarzy w miejscu nałożenia kremu itd.

Czasem jednak wyprysk kontaktowy widoczny jest na całym ciele.

Przy bardzo silnej alergii wystarczy krótki kontakt z alergenem kontaktowym, by pojawiły się objawy. Mogą one wystąpić nawet do 72 godzin od momentu kontaktu z substancją uczulającą.

Egzema: jak sobie radzić

Najważniejsze jest przerwanie kontaktu z czynnikiem, który podejrzewa się o wywołanie zmian. Jeśli skóra bardzo swędzi, można zażyć tabletkę leku przeciwalergicznego. Objawy wyprysku kontaktowego można też łagodzić specjalnymi kosmetykami natłuszczającymi i nawilżającymi skórę.

Poza tym trzeba unikać kontaktu z uczulającą substancją, choć na początku trudność może sprawić określenie, co wywołało wyprysk.

Np. aby pozbyć się objawów alergii kontaktowej na nikiel należy:

