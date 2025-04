„W 2017 roku obserwowaliśmy znaczący wzrost liczby zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A)” – czytamy na stronie szczepienia.pzh.gov.pl. Lekarze przyznają, że mamy do czynienia z epidemią tej choroby.

80 razy więcej chorych na WZW A



Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A) to żółtaczka pokarmowa – choroba, którą można się zarazić, jeśli nie przestrzegamy podstawowych zasad higieny. Nie bez przyczyny nazywa się ją „chorobą brudnych rąk” – do zakażenia dochodzi bowiem najczęściej, jeśli nie umyjemy rąk po wyjściu z ubikacji lub zjemy zainfekowane jedzenie. Inna droga zakażenia to kontakty seksualne, szczególnie oralno-analne.

Jak alarmują lekarze, w 2017 roku odnotowano aż 80-krotnie więcej przypadków zachorowania na WZW A niż w roku poprzednim. Największy wzrost zaobserwowano od marca ubiegłego roku.

W Polsce, zgodnie z danymi NIZP-PZH w 2017 roku odnotowaliśmy łącznie 3 072 przypadków wzw A, tj. ponad 80-krotnie więcej w porównaniu z rokiem 2016, kiedy stwierdzono 35 przypadków. Wyraźne narastanie liczby zakażeń obserwowano od marca 2017 roku – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie szczepienia.pzh.gov.pl.

Skąd ta epidemia?



Specjaliści są zdania, że mamy problem z epidemią wirusowego zapalenie wątroby typu A, ponieważ większość dorosłych nie zetknęła się z tą chorobą w dzieciństwie i nie nabyła na nią odporności. Wcześniej bowiem WZW A była chorobą występującą sporadycznie. Teraz więc WZW A może łatwo szerzyć się w populacji.

Czy WZW A to groźna choroba i jakie są jej objawy?



Zakażenie WZW A następuje poprzez układ pokarmowy, skąd wirus przedostaje się do krwi. Jest to na tyle niebezpieczna choroba, że może prowadzić nawet do uszkodzenia wątroby.

U małych dzieci choroba może przebiegać bezobjawowo, u osób dorosłych zaś przebieg jest cięższy i może przypominać symptomy grypy. Do charakterystycznych objawów zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu A należą:

wzdęcia,

nudności,

zgaga,

odbijanie,

uczucie wczesnej sytości,

ciemny mocz,

żółtaczka (zżółcenie białek oczu, skóry i błon śluzowych).

W obawie przed zachorowaniem, czyli o szczepieniach na WZW A



Na szczęście na WZW A można się zaszczepić. Szczepionka nadaje się zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Kosztuje około 100 zł. Niestety, ze względu na wzrost liczby zachorowań trudno jest ją obecnie dostać – producenci bowiem nie byli przygotowani na epidemię i wyprodukowali zbyt mało szczepionek. Warto jednak pytać o nie w aptekach, jeśli chcemy zabezpieczyć się przed chorobą. Na co dzień zaś, by się nie zakazić, przestrzegajmy higieny – szczególnie dbajmy o regularne i dokładne mycie rąk!

Na czym polega szczepienie na WZW?