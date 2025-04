Fawizm to choroba genetyczna częściej dotykająca mężczyzn (w Polsce cierpi na nią 1 na 1000 osób). Istotą tej choroby jest niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD). Odgrywa on kluczową rolę w przemianach czerwonych krwinek. Niedobór tego enzymu przyspiesza proces obumierania czerwonych krwinek i prowadzi do anemii hemolitycznej.

Reklama

Skąd się bierze ta choroba?

Osoby, które chorują na fawizm są nosicielami zmutowanego genu G6PD zlokalizowanego w chromosomie X. Co ciekawe, żeby pojawiły się objawy fawizmu, oprócz uszkodzonego genu, musi pojawić się jeszcze czynnik dodatkowy np.

gorączka

zażycie sporej dawki witaminy C lub K

zażycie leku z grupy sulfonamidów

zjedzenie bobu lub kontakt z jego pyłkiem (stąd inna nazwa fawizmu - choroba bobowa)

Objawy fawizmu

Dla choroby tej charakterystyczne są objawy anemii, czyli zmęczenie, bóle głowy i brzucha. Do tego dołączają: ciemne zabarwienie moczu, wymioty, niekiedy żółtaczka. W przypadku pojawienia się takich objawów np. po zjedzeniu bob, warto jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

Leczenie fawizmu

W terapii stosuje się głównie przetaczanie czerwonych krwinek (zmniejszanie objawów anemii hemolitycznej). Niekiedy konieczne jest także usuniecie śledziony (jeśli ataki choroby się powtarzają). Trzeba również unikać czynników, które prowokują ataki choroby (np. unikać jedzenia bobu).

Polecamy!

Jakie są główne przyczyny anemii?

Co to takiego anemia sierpowata?t

Reklama

Top 5 wege przepisów do walki z anemią w ciąży