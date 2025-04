1 z 6

Feromony

BTB for Man to zapach prawdziwego mężczyzny. BTB woman z kolei to woń uwodzicielskiej kobiety. Sześć czystych feromonów ludzkich podkreśla Twoją osobowość i sprawia, że otoczenie postrzega Cię, jako osobę stanowczą i dominującą. BTB to feromony nie tylko o charakterze seksualnym, ale również socjalnym. Działają jak zapachowy afrodyzjak. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni chętniej Cię słuchają, są szczerze zainteresowani Twoją osobą i tym, co mówisz. Wzbudzasz respekt i zainteresowanie innych ludzi. BTB to feromony, które w pierwszej kolejności otwierają ludzi, następnie w kontekście erotycznym stymulują seksualnie. Ponieważ BTB poprawia kontakt i otwiera otoczenie, jest również idealnym produktem dla zastosowań biznesowych. W sytuacjach intymnych BTB potęguje doznania partnera.